Günlük Hayatı Kolaylaştıran 15 Sihirli Dokunuş: Herkesin Bilmesi Gereken Pratik Çözümler

Ali Can YAYCILI
24.03.2026 - 13:36

Günlük yaşamın koşturmacasında karşılaşılan ufak ama can sıkan sorunlar, aslında basit yöntemlerle saniyeler içinde çözülebiliyor. Ev işlerinden kişisel bakıma kadar her alanda işinizi kolaylaştıracak, 'keşke daha önce bilseydim' diyeceğiniz 15 pratik yöntemi sizler için bir araya getirdik.

1. Şehla ya da göz tansiyonu olan biriyle konuşurken tam olarak iki gözünün ortasına bakarak konuşun. Bu onları ve sizi stresten kurtaracaktır.

2. Bilgisayarda bir şey izlerken bir türlü kaybolmayan imleci yok etmek için virgül tuşuna basın. Gidecektir.

3. Başarılı insanların neyi doğru yaptığını değil, başarısız insanların neyi yanlış yaptığını inceleyin.

4. Bir sunum hazırlıyorsanız ve geniş bir alanda sunumu gerçekleştirecekseniz, 16:9 formatında çalışın.

5. Çalışma hayatınız boyunca bitirdiğiniz her işi, her projeyi bir yere not alın. Bu size iyi bir portfolyo olacağı gibi, zam isteyeceğiniz zaman elinizi de güçlendirecektir.

6. Yeni bir işe başladığınızda masanıza ya da ortak bir yere bir kutu tatlı ya da şeker, çikolata koyun. İnsanlarla kaynaşmanız için iyi bir başlangıç olacaktır.

7. Bir yakınınız kötü bir gün geçiriyorsa “boşver ya üzülme hadi boşver geçer gider amaaan” tarzı ötelemeler yapmayın.

Basit gibi gözükse de onlar için oldukça yıkıcı şeyler yaşanıyor olabilir. İnsanların duygularını yok saymayın.

8. Sizin için önemli birine doğum gününde ne alacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz?

Ona gidin ve hediyesini aldığını söyleyin. Tahmin etmeye çalışacaktır. İlk birkaç tahmininden birini alın.

9. Tutumlu olmaya mı çalışıyorsunuz? Aylık kazancınızı saatliğe bölün ve alacağınız şeyin kaç saatlik emeğinize mal olduğunu hesaplayın.

10. İlişkiniz mi bitti? İnsanlar gençken ani kararlar almaya yatkındır. Buna ilişkiye başlama ve ilişkiyi bitirme de dahildir.

Yine de şunu aklınızdan çıkarmayın: Yaşınız ilerledikçe kendinizi daha iyi tanıyacak ve kendinize daha uygun birini bulacaksınız. Hayat devam ediyor! 

11. Uçak yolculuğu yapacaksanız, fermuarlı cebi olan bir şey giyin.

Güvenlik kontrollerinde telefon, cüzdan, küpe, yüzük, saat gibi eşyalarınızı bu cebe koyun ve ağzını kapatıp x-ray’e verin.

12. Plaja gideceksiniz ama eşyalarınızın çalınacağından mı korkuyorsunuz?

Bir bebek bezi edinin ve eşyalarınızı arasına koyup katlayın. Kullanılmış gibi gözükmesi için biraz buruşturun ve üzerine kum serpin. Kimse yanına yaklaşmayacaktır.

13. Eşyalarınızın üzerindeki can sıkıcı etiketlerden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Tırnağınızla kazımak yerine saç kurutma makinesiyle ısıtın. Kolaylıkla çıkacaktır.

14. İnsanları evinize davet ederken, kesin saatler vermektense, saat aralıkları verin.

Saat 17.00 yerine, 16.30-17.00 demeniz herkesin faydasına olacaktır.

15. Biri size “Hayattaki amacın ne?” diye sorarsa ve net bir cevabınız yoksa, “Benim yerimde olsaydın senin hayat amacın ne olurdu?” diye sorun.

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
