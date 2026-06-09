Cübbeli Ahmet Göbeklitepe'nin Yaşının Uydurma Olduğunu İddia Etti
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. 12 bin yıllık bir tarihe dayanan ve arkeologlar tarafından dünya tarihinin seyrini değiştirdiği öne sürülen bu yapının yaşının uydurma olduğunu bilim insanlarının insanları kandırdığını iddia etti.
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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Bursa'da yaptığı konuşmada Şanlıurfa'da bulunan dünyaca ünlü Göbeklitepe hakkında şu ifadeleri kullandı:
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Ahmet Mahmut Ünlü tarihi alan ile ilgili şu ifadeleri kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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