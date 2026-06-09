Cübbeli Ahmet Göbeklitepe'nin Yaşının Uydurma Olduğunu İddia Etti

'Milleti de inandırıyorlar. Şanlıurfa'da bulmuşlar bilmem ne tepesi. Tamam, çok güzel, çok eski. 'Kaç sene sence?' 'Bence 100 bin.' 'Sence?' '200 bin.' 'Sence?' '1 milyon sene.' Ya çüş... 1 milyon sene değil, 100 bin sene değil, 10 bin sene evvel Urfa da yoktu, Harran da yoktu. Adem Aleyhisselam yoktu. Adem Aleyhisselam yokken Urfa'da kim ev yaptı ya? Kusura bakmayın, ağzımı bozmayayım.'