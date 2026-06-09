Bir Yayıncı Monaco'da Yaşayan 16 Yaşındaki Dolar Milyarderi Gencin Hayatını Görüntüledi

Sadece altı yıl önce hiçbir sermayesi bulunmayan ve sektördeki kapılardan geri çevrilen aile, bugün küresel kumar piyasasının %90'ını domine eden devasa bir yazılım imparatorluğunun sahibi.

Genç milyarderin babası tarafından kurulan şirket, doğrudan son kullanıcıya hitap etmek yerine B2B (şirketten şirkete) modeliyle çalışarak dünya genelindeki 6 binden fazla online şans oyunu ve kumar sitesine altyapı ve lisans sağladı.

Ayrıca 77 milyondan fazla oyuncusu olan ve dakikada 400 bin oyunun döndüğü, alanında dünyanın en büyük oyununun kurucusu olan eski siyasetçinin 7 milyar dolar civarında serveti olduğu konuşuluyor.