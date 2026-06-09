Bir Yayıncı Monaco'da Yaşayan 16 Yaşındaki Dolar Milyarderi Gencin Hayatını Görüntüledi
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Kick yayıncısı n3on, Monaco’da 16 yaşındaki milyarder bir gençle buluşup yatlarına giderek günlük hayatını paylaştı. Gencin babasının eski Gürcistan bakan yardımcısı ve şans oyunları girişimcisi David Natroshvili olduğu öğrenildi. Ailenin yaklaşık 7.5 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: platcorn
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Dünyada viral olan paylaşım şöyle:
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Bu lüksün ve servetin ardında ise şans oyunları var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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