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Bir Yayıncı Monaco'da Yaşayan 16 Yaşındaki Dolar Milyarderi Gencin Hayatını Görüntüledi

Bir Yayıncı Monaco'da Yaşayan 16 Yaşındaki Dolar Milyarderi Gencin Hayatını Görüntüledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.06.2026 - 13:36
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Kick yayıncısı n3on, Monaco’da 16 yaşındaki milyarder bir gençle buluşup yatlarına giderek günlük hayatını paylaştı. Gencin babasının eski Gürcistan bakan yardımcısı ve şans oyunları girişimcisi David Natroshvili olduğu öğrenildi. Ailenin yaklaşık 7.5 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: platcorn

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Dünyada viral olan paylaşım şöyle:

Bu lüksün ve servetin ardında ise şans oyunları var.

Bu lüksün ve servetin ardında ise şans oyunları var.

Sadece altı yıl önce hiçbir sermayesi bulunmayan ve sektördeki kapılardan geri çevrilen aile, bugün küresel kumar piyasasının %90'ını domine eden devasa bir yazılım imparatorluğunun sahibi.

Genç milyarderin babası tarafından kurulan şirket, doğrudan son kullanıcıya hitap etmek yerine B2B (şirketten şirkete) modeliyle çalışarak dünya genelindeki 6 binden fazla online şans oyunu ve kumar sitesine altyapı ve lisans sağladı.

Ayrıca 77 milyondan fazla oyuncusu olan ve dakikada 400 bin oyunun döndüğü, alanında dünyanın en büyük oyununun kurucusu olan eski siyasetçinin 7 milyar dolar civarında serveti olduğu konuşuluyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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