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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 14-15 Ağustos 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 14-15 Ağustos 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 02:22
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İstanbul’da yaz mevsimi devam ederken tiyatro sahneleri de hafta sonu için farklı türlerde oyunları seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. 15-16 Ağustos 2026 hafta sonunda Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki sahnelerde klasik eserlerden çağdaş uyarlamalara, komediden çocuk oyunlarına kadar pek çok seçenek bulunuyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için 15-16 Ağustos’ta İstanbul’da sahnelenecek oyunları derledik.

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Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • - Vanya Dayı: 15 Ağustos Cumartesi, 15.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Sinan Çalışkanoğlu ile Doğaçlama: 15 Ağustos Cumartesi, 16.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Kürk Mantolu Madonna: 15 Ağustos Cumartesi, 16.00 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Gece Yarısı Kütüphanesi: 15 Ağustos Cumartesi, 17.00 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Veronika Ölmek İstiyor: 15 Ağustos Cumartesi, 18.00 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Monique Kaçıyor: 15 Ağustos Cumartesi, 18.15 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Anna Karenina: 15 Ağustos Cumartesi, 19.30 | Bakırköy Butik Sahne

  • - İçimizdeki Şeytan: 15 Ağustos Cumartesi, 20.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • - Mahşer-i Cümbüş: 15 Ağustos Cumartesi, 20.30 | Trump Sahne

  • - Kütüphanedeki Ceset: 15 Ağustos Cumartesi, 20.30 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu: 15 Ağustos Cumartesi, 21.40 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Gece Yarısı Treni: 15 Ağustos Cumartesi, 21.40 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Algernon'a Çiçekler: 16 Ağustos Pazar, 16.00 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Kuyucaklı Yusuf Muazzez: 16 Ağustos Pazar, 17.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Gece Yarısı Kütüphanesi: 16 Ağustos Pazar, 17.00 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Lady Macbeth: 16 Ağustos Pazar, 18.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Veronika Ölmek İstiyor: 16 Ağustos Pazar, 18.00 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Körlük: 16 Ağustos Pazar, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Bir Kadının Yaşamından 24 Saat: 16 Ağustos Pazar, 19.30 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Anna Karenina: 16 Ağustos Pazar, 19.30 | Bakırköy Butik Sahne

  • - İçimizdeki Şeytan: 16 Ağustos Pazar, 20.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Ölü'n Bizi Ayırana Dek: 16 Ağustos Pazar, 20.00 | Trump Sahne

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • Çiftlik Macerası: 15 Ağustos Cumartesi, 11.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Çiftlik Macerası: 15 Ağustos Cumartesi, 13.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Çiftlik Macerası: 15 Ağustos Cumartesi, 15.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Paw Patrol Doğa Devriyesi: 15 Ağustos Cumartesi, 15.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor: 15 Ağustos Cumartesi, 16.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Aşk-ı Memnu Karıştı: 15 Ağustos Cumartesi, 20.30 | Sahne Hane Üsküdar

  • Timsahlar: 15 Ağustos Cumartesi, 21.00 | Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor: 16 Ağustos Pazar, 16.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Paw Patrol Doğa Devriyesi: 16 Ağustos Pazar, 14.30 | Üsküdar Sahne Hane

  • Paw Patrol Doğa Devriyesi: 16 Ağustos Pazar, 16.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • Olay Rusya'da Geçiyor: 16 Ağustos Pazar, 21.00 | Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • Elma Labrador Çimen: 16 Ağustos Pazar, 21.00 | Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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