İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 14-15 Ağustos 2026 Tiyatro Oyunları
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İstanbul’da yaz mevsimi devam ederken tiyatro sahneleri de hafta sonu için farklı türlerde oyunları seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. 15-16 Ağustos 2026 hafta sonunda Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki sahnelerde klasik eserlerden çağdaş uyarlamalara, komediden çocuk oyunlarına kadar pek çok seçenek bulunuyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için 15-16 Ağustos’ta İstanbul’da sahnelenecek oyunları derledik.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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