Gülben Ergen Yaptırdığı "Tüm Yüz Gençleştirme" İşleminden Sonra Son Halini Gösterdi!

Söz konusu uygulama tek bir bölgeye yapılan küçük bir dokunuştan ziyade, yüzün farklı noktalarına uygulanan işlemlerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Gülben Ergen'e yapılan uygulamada da yüzün genel yapısını tamamen değiştirmek yerine bazı bölgelerin toparlanması hedeflendi.

Paylaşılan bilgilere göre Ergen'in orta yüz bölgesine hafif bir kaldırma işlemi uygulandı. Böylece yanak ve elmacık kemiği hattının daha yukarıda görünmesi amaçlandı.

Bir diğer dokunuş gözaltı bölgesine yapıldı. Buradaki çukur görünümüne minimum ve kontrollü bir müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Burun kenarlarından ağız çevresine doğru uzanan nazolabial çizgiler üzerinde de çalışılırken çene hattının daha belirgin hale getirilmesi hedeflendi. Böylece yüzün alt kısmında daha net ve ince bir görünüm oluşturuldu.

İşlemin ardından henüz klinikteyken eline aynayı alan Gülben Ergen'in yeni görünümünü ilk kez incelediği anlar da kayda alındı.

Ünlü şarkıcı gördüğü sonuçtan memnuniyetini gizlemedi.

Ergen, aynadaki görüntüsünü incelerken 'Harika! Tam istediğim gibi yapmışsınız. Yüzümdeki bu hafif yukarı kalkma ve incelme... Beni bozmamış, kendim gibi duruyorum ama bir tatlılık var' sözleriyle değişimi yorumladı.