Gülben Ergen Yaptırdığı "Tüm Yüz Gençleştirme" İşleminden Sonra Son Halini Gösterdi!
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Yıllardır hem şarkıları hem açıklamaları hem de sosyal medyadaki aktifliğiyle magazin gündeminin değişmez isimlerinden biri olan Gülben Ergen, bu kez yaptırdığı estetik dokunuşla dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman görünümündeki değişikliklerle de konuşulan ünlü şarkıcı, yüzüne uygulanan ameliyatsız gençleştirme işleminin ardından aynaya baktığı ilk anları takipçileriyle paylaştı.
Yüz hatlarında belirgin ancak kendisini değiştirmeyen bir sonuç istediğini dile getiren Ergen'in işlem sonrasındaki ilk tepkisi de kameralara yansıdı. Aynadaki görüntüsünü oldukça beğenen ünlü şarkıcının son hali dikkat çekti.
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90'lı yıllardan bu yana hayatımızda olan Gülben Ergen, kariyerinin farklı dönemlerinde oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yaparak Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline geldi.
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Gülben Ergen, son olarak yaptırdığı "YouLift" adı verilen ameliyatsız tüm yüz gençleştirme işlemiyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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