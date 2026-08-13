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Gülben Ergen Yaptırdığı "Tüm Yüz Gençleştirme" İşleminden Sonra Son Halini Gösterdi!

Gülben Ergen Yaptırdığı "Tüm Yüz Gençleştirme" İşleminden Sonra Son Halini Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2026 - 14:46
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Yıllardır hem şarkıları hem açıklamaları hem de sosyal medyadaki aktifliğiyle magazin gündeminin değişmez isimlerinden biri olan Gülben Ergen, bu kez yaptırdığı estetik dokunuşla dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman görünümündeki değişikliklerle de konuşulan ünlü şarkıcı, yüzüne uygulanan ameliyatsız gençleştirme işleminin ardından aynaya baktığı ilk anları takipçileriyle paylaştı.

Yüz hatlarında belirgin ancak kendisini değiştirmeyen bir sonuç istediğini dile getiren Ergen'in işlem sonrasındaki ilk tepkisi de kameralara yansıdı. Aynadaki görüntüsünü oldukça beğenen ünlü şarkıcının son hali dikkat çekti.

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90'lı yıllardan bu yana hayatımızda olan Gülben Ergen, kariyerinin farklı dönemlerinde oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yaparak Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

90'lı yıllardan bu yana hayatımızda olan Gülben Ergen, kariyerinin farklı dönemlerinde oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yaparak Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Televizyon dünyasında özellikle 'Dadı' dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Ergen, müzik kariyerinde ise 'Sade ve Sadece', 'Uçacaksın', 'Bay Doğru', 'Lay La Lay Lalay', 'Yalnızlık' ve 'Şıkır Şıkır' gibi yıllar içerisinde hafızalara kazınan pek çok şarkıya imza attı.

Fakat Gülben Ergen'in yıllardır gündemde kalmasının tek nedeni müzik kariyeri değil elbette.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, gündemdeki gelişmelere yaptığı yorumlardan dobra çıkışlarına kadar pek çok farklı konuyla adından söz ettiriyor. Kimi zaman magazin dünyasındaki tartışmaların tam ortasında, kimi zaman toplumsal bir meseleye verdiği tepkiyle karşımıza çıkıyor.

Bir yandan da müzik üretmeye devam ediyor. Son dönemde 'Seni Bulurum' ve 'Defoluyorum Kalbinden' gibi teklilerini dinleyicileriyle buluşturan Ergen, Mayıs 2026'da Mustafa Sandal için hazırlanan saygı projesinde yıllar önce birlikte seslendirdikleri 'Şıkır Şıkır'ı yeniden yorumladı.

Gülben Ergen, son olarak yaptırdığı "YouLift" adı verilen ameliyatsız tüm yüz gençleştirme işlemiyle gündeme geldi.

Söz konusu uygulama tek bir bölgeye yapılan küçük bir dokunuştan ziyade, yüzün farklı noktalarına uygulanan işlemlerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Gülben Ergen'e yapılan uygulamada da yüzün genel yapısını tamamen değiştirmek yerine bazı bölgelerin toparlanması hedeflendi.

Paylaşılan bilgilere göre Ergen'in orta yüz bölgesine hafif bir kaldırma işlemi uygulandı. Böylece yanak ve elmacık kemiği hattının daha yukarıda görünmesi amaçlandı.

Bir diğer dokunuş gözaltı bölgesine yapıldı. Buradaki çukur görünümüne minimum ve kontrollü bir müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Burun kenarlarından ağız çevresine doğru uzanan nazolabial çizgiler üzerinde de çalışılırken çene hattının daha belirgin hale getirilmesi hedeflendi. Böylece yüzün alt kısmında daha net ve ince bir görünüm oluşturuldu.

İşlemin ardından henüz klinikteyken eline aynayı alan Gülben Ergen'in yeni görünümünü ilk kez incelediği anlar da kayda alındı.

Ünlü şarkıcı gördüğü sonuçtan memnuniyetini gizlemedi.

Ergen, aynadaki görüntüsünü incelerken 'Harika! Tam istediğim gibi yapmışsınız. Yüzümdeki bu hafif yukarı kalkma ve incelme... Beni bozmamış, kendim gibi duruyorum ama bir tatlılık var' sözleriyle değişimi yorumladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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