İspanya Süper Kupası 2027’de İstanbul Olimpiyat Stadında Oynanacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre İspanya Süper Kupası 2027, 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek. Yarı final eşleşmeleri Real Sociedad-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid arasında oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin kazananları finalde kupa için mücadele edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev organizasyon İstanbul'da.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olimpiyat, daha öncesinde büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın