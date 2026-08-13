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İspanya Süper Kupası 2027’de İstanbul Olimpiyat Stadında Oynanacak

İspanya Süper Kupası 2027’de İstanbul Olimpiyat Stadında Oynanacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.08.2026 - 14:44
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İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre İspanya Süper Kupası 2027, 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek. Yarı final eşleşmeleri Real Sociedad-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid arasında oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin kazananları finalde kupa için mücadele edecek.

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Dev organizasyon İstanbul'da.

Dev organizasyon İstanbul'da.

Federasyonun açıklamasına göre turnuvaya Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid katılacak; yarı finaller Real Sociedad-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid arasında oynanacak.

Olimpiyat, daha öncesinde büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Olimpiyat, daha öncesinde büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

25 Mayıs 2005’te Liverpool ile AC Milan arasında 3-3 biten ve Liverpool’un penaltılarla kazandığı maç tarihe İstanbul Mucizesi olarak geçen unutulmaz final hala akıllardayken 2023’te ise Manchester City, Inter Milan’ı 1-0 yenerek ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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