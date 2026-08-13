Türkiye'de 2025 Yılının Vergi Rekortmenleri Belli Oldu: Listeye İstanbul Damgasını Vurdu

Türkiye genelinde en çok gelir vergisi ödeyen isimler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.

Açıklanan verilere göre, 2025 vergilendirme dönemi için Türkiye genelinde toplam 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Sunulan beyannamelerle toplam 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelinde mükellef başına düşen ortalama matrah 428 bin 651 TL olurken, mükellef başına tahakkuk eden ortalama gelir vergisi ise 127 bin 187 TL olarak kayıtlara geçti.

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul 78 mükellef ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 10 mükellef ile Ankara ve 3 mükellef ile İzmir takip etti. Kocaeli’den 2 mükellefin girdiği listede Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük illerinden de birer mükellef yer buldu.

Üç büyük il vergi tahakkukunun yarısından fazlasını sağladı!

Üç büyük il arasında yer alan İstanbul, 1 milyon 524 bin 70 mükellef sayısı ile Türkiye genelinin yüzde 27,28'ini oluşturdu. İstanbul'da beyan edilen 1 trilyon 121 milyar 976 milyon 459 bin 60 TL matrah toplam matrahın yüzde 46,85'ine karşılık gelirken, tahakkuk eden 360 milyar 465 milyon 766 bin 582 TL gelir vergisi ise Türkiye genelindeki toplam tahakkukun yüzde 50,73'ünü oluşturdu.

Ankara'da 510 bin 633 mükellef (yüzde 9,14 pay) tarafından 231 milyar 797 milyon 385 bin 439 TL matrah (yüzde 9,68 pay) beyan edildi ve 68 milyar 542 milyon 444 bin 998 TL gelir vergisi (yüzde 9,65 pay) tahakkuk ettirildi. İzmir ise 423 bin 764 mükellef (yüzde 7,59 pay) ile 169 milyar 91 milyon 760 bin 121 TL matrah (yüzde 7,06 pay) üzerinden 48 milyar 379 milyon 789 bin 559 TL gelir vergisi (yüzde 6,81 pay) tahakkukuna ulaştı.

Üç büyük ilin dışında kalan diğer illerde toplam 3 milyon 128 bin 293 mükellef (yüzde 55,99 pay) beyannamelerini sundu. Bu illerde beyan edilen matrah tutarı 871 milyar 903 milyon 216 bin 50 TL ile toplam matrahın yüzde 36,41'ini oluştururken, tahakkuk eden gelir vergisi ise 233 milyar 177 milyon 104 bin 213 TL ile toplam tutarın yüzde 32,81'ine tekabül etti.