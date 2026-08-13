Türkiye'de 2025 Yılının Vergi Rekortmenleri Belli Oldu: Listeye İstanbul Damgasını Vurdu
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye genelinde en çok gelir vergisi ödeyen isimler Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç olurken, toplam tahakkuk eden vergi tutarı 710,5 milyar TL'ye ulaştı.
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan verilerini ve vergi rekortmenlerini açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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