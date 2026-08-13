İnşaatlarda Yeni Dönem: Kumaşla Bir Aydan Uzun Sürecek İşi 2 Günde Bitirdiler
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Japonya’da kum tutma barajından gelen suyu güvenli biçimde yönlendiren kanalın beton kaplamasında ahşap kalıp yerine sentetik kumaştan üretilen esnek bir sistem kullanıldı. Normal koşullarda bir aydan uzun sürebilecek çalışma, kumaşın kanala serilmesi ve içerisine harç pompalanmasıyla iki günde tamamlandı.
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Ahşap kalıp kurmak yerine kanala kumaş serdiler
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Basınçla pompalanan harç kumaşın şeklini aldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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