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İnşaatlarda Yeni Dönem: Kumaşla Bir Aydan Uzun Sürecek İşi 2 Günde Bitirdiler

İnşaatlarda Yeni Dönem: Kumaşla Bir Aydan Uzun Sürecek İşi 2 Günde Bitirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 12:53
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Japonya’da kum tutma barajından gelen suyu güvenli biçimde yönlendiren kanalın beton kaplamasında ahşap kalıp yerine sentetik kumaştan üretilen esnek bir sistem kullanıldı. Normal koşullarda bir aydan uzun sürebilecek çalışma, kumaşın kanala serilmesi ve içerisine harç pompalanmasıyla iki günde tamamlandı.

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Ahşap kalıp kurmak yerine kanala kumaş serdiler

Ahşap kalıp kurmak yerine kanala kumaş serdiler

Proje, kum tutma barajından gelen suyu kontrollü biçimde taşıyan kanalın güçlendirilmesi için gerçekleştirildi. Toprak ve çakıldan oluşan mevcut güzergâhın tabanı ile iki yanının betonla kaplanması gerekiyordu.

Geleneksel yöntemde kanal kazıldıktan sonra taban ve duvarlar için ayrı kalıplar hazırlanıyor, beton dökümü aşamalar hâlinde gerçekleştiriliyor. Kalıpların kurulması, betonun sertleşmesinin beklenmesi ve kalıpların sökülmesi nedeniyle çalışmanın bir aydan uzun sürebileceği belirtildi.

Uygulamayı gerçekleştiren ekip, sert kalıplar yerine kanalın biçimine göre hazırlanmış kumaş matları zemine serdi. Hafif malzeme kazıklar ve destek parçalarıyla sabitlendikten sonra taban ile iki yan yüzeyi aynı anda kaplayacak hâle getirildi. Kanalın üç yüzeyli beton kaplaması iki günlük çalışmayla tamamlandı.

Basınçla pompalanan harç kumaşın şeklini aldı

Basınçla pompalanan harç kumaşın şeklini aldı

Kumaş kalıp, yüksek dayanımlı sentetik liflerden dokunan iki katmanlı bir mat biçiminde hazırlanıyor. Katmanların arasına pompayla akışkan harç veya beton gönderildiğinde kumaş şişerek önceden belirlenen kalınlığa ve kanalın şekline ulaşıyor.

Kumaşın geçirgen yapısı, basınçlı dolum sırasında karışımdaki fazla suyun dışarı çıkmasını sağlıyor. Böylece su-çimento oranı düşerken harç daha erken sertleşiyor; daha yoğun, dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli bir yüzey elde ediliyor.

Görüntüler yöntemin yeni geliştirildiği izlenimini oluştursa da kumaş kalıp teknolojisi uzun süredir kullanılıyor. ABD’de geliştirilen Fabriform sistemi 1970’te Japonya’ya getirildi. Günümüzde kanal ve akarsu yataklarının kaplanması, kıyıların korunması, şevlerin güçlendirilmesi ve su altındaki bazı beton uygulamalarında benzer sistemlerden yararlanılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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