İnşaatlarda Yeni Dönem: Kumaşla Bir Aydan Uzun Sürecek İşi 2 Günde Bitirdiler

Kumaş kalıp, yüksek dayanımlı sentetik liflerden dokunan iki katmanlı bir mat biçiminde hazırlanıyor. Katmanların arasına pompayla akışkan harç veya beton gönderildiğinde kumaş şişerek önceden belirlenen kalınlığa ve kanalın şekline ulaşıyor.

Kumaşın geçirgen yapısı, basınçlı dolum sırasında karışımdaki fazla suyun dışarı çıkmasını sağlıyor. Böylece su-çimento oranı düşerken harç daha erken sertleşiyor; daha yoğun, dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli bir yüzey elde ediliyor.

Görüntüler yöntemin yeni geliştirildiği izlenimini oluştursa da kumaş kalıp teknolojisi uzun süredir kullanılıyor. ABD’de geliştirilen Fabriform sistemi 1970’te Japonya’ya getirildi. Günümüzde kanal ve akarsu yataklarının kaplanması, kıyıların korunması, şevlerin güçlendirilmesi ve su altındaki bazı beton uygulamalarında benzer sistemlerden yararlanılıyor.