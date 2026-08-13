Yağmur Başlayınca Otoyolu Kapatıp Dev Gidere Çeviriyorlar
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9,7 kilometrenin yalnızca 3 kilometresi otomobillere ayrıldı
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Orta şiddetteki yağmurda yol kapatılmıyor
Büyük selde araçlar çıkarılıyor ve yol suya açılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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