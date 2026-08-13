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Yaşam
Yağmur Başlayınca Otoyolu Kapatıp Dev Gidere Çeviriyorlar

Yağmur Başlayınca Otoyolu Kapatıp Dev Gidere Çeviriyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 09:54
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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da aynı tünel hem trafik sıkışıklığını hem de ani sel riskini azaltmak için kullanılıyor. Hava normalken otomobillerin geçtiği yapı, yağış belirli bir seviyeyi aştığında boşaltılıyor ve milyonlarca metreküp su taşıyabilen bir tahliye kanalına dönüşüyor.

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9,7 kilometrenin yalnızca 3 kilometresi otomobillere ayrıldı

9,7 kilometrenin yalnızca 3 kilometresi otomobillere ayrıldı

SMART adı, 'Stormwater Management and Road Tunnel' ifadesinin baş harflerinden oluşuyor. Proje, yoğun yağışlarda Klang ve Ampang nehirlerinden şehir merkezine ulaşan suyu farklı bir güzergaha yönlendirmek amacıyla geliştirildi.

Sistemin sel suyunu taşıyan ana bölümü 9,7 kilometre uzunluğunda. Ancak otomobiller bu mesafenin tamamını kullanmıyor. Yapının yaklaşık 3 kilometrelik kısmında iki katlı bir kara yolu bulunuyor; geri kalan bölümler yalnızca suyun yönlendirilmesine hizmet ediyor.

Tünelin çapı yaklaşık 13,2 metreye ulaşıyor. Sisteme bağlı bekletme havuzları, rezervuarlar ve tüneller birlikte yaklaşık 3 milyon metreküp su tutabiliyor.

İnşaatına 2003 yılında başlanan SMART’ın sel tahliye bölümü 2007’nin başında, otomobillere ayrılan yolu ise aynı yılın mayıs ayında hizmete girdi. Proje böylece normal günlerde trafik sıkışıklığını azaltırken şiddetli yağmurlarda kullanılabilecek büyük bir boş hacim oluşturdu.

Orta şiddetteki yağmurda yol kapatılmıyor

Orta şiddetteki yağmurda yol kapatılmıyor

SMART Tüneli, yağmurun ve nehirlerdeki akışın seviyesine göre farklı çalışma modlarına sahip. Havanın normal olduğu ilk durumda sisteme sel suyu alınmıyor ve kara yolu olağan biçimde kullanılıyor.

Akış belirli bir seviyeye ulaştığında su, otomobillerin geçtiği katların altındaki tahliye bölümüne yönlendiriliyor. Bu aşamada yol kapatılmıyor; araçlar üst bölümlerde ilerlerken sel suyu daha aşağıdaki kanaldan geçiyor.

Malezya Sulama ve Drenaj Dairesi, bu modun ölçüm noktasındaki akış saniyede 70 ila 150 metreküp arasındayken devreye girdiğini belirtiyor. Yönlendirilen su, şehir merkezine girmek yerine SMART’ın bekletme havuzlarına ve tahliye güzergâhına aktarılıyor.

Bu tasarım sayesinde her yağmurda tünelin tamamen kapatılması gerekmiyor. Sistem, yağışın büyüklüğüne göre yalnızca ihtiyaç duyulan kapasiteyi kullanıyor.

Büyük selde araçlar çıkarılıyor ve yol suya açılıyor

Büyük selde araçlar çıkarılıyor ve yol suya açılıyor

Akışın saniyede 150 metreküpü aşacağı öngörüldüğünde trafik tünelinin boşaltılması süreci başlıyor. Girişler kapatılıyor, içerideki araçların çıkması bekleniyor ve yolun suyla temas edecek bölümleri kontrol ediliyor.

Yağış devam eder ve sel riski büyürse su geçirmez kapılar açılıyor. Normal günlerde otomobillerin kullandığı iki kat da tahliye kanalının parçasına dönüşüyor. Böylece tünelin mümkün olan en geniş kesiti sel suyunu şehir merkezinden uzaklaştırmak için kullanılabiliyor.

Yağmur sona erdiğinde su rezervuarlara aktarılıyor ve tünel temizleniyor. Kara yolu bölümü basınçlı suyla yıkanıp güvenlik kontrollerinden geçirildikten sonra yeniden otomobillere açılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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