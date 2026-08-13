Yağmur Başlayınca Otoyolu Kapatıp Dev Gidere Çeviriyorlar

SMART Tüneli, yağmurun ve nehirlerdeki akışın seviyesine göre farklı çalışma modlarına sahip. Havanın normal olduğu ilk durumda sisteme sel suyu alınmıyor ve kara yolu olağan biçimde kullanılıyor.

Akış belirli bir seviyeye ulaştığında su, otomobillerin geçtiği katların altındaki tahliye bölümüne yönlendiriliyor. Bu aşamada yol kapatılmıyor; araçlar üst bölümlerde ilerlerken sel suyu daha aşağıdaki kanaldan geçiyor.

Malezya Sulama ve Drenaj Dairesi, bu modun ölçüm noktasındaki akış saniyede 70 ila 150 metreküp arasındayken devreye girdiğini belirtiyor. Yönlendirilen su, şehir merkezine girmek yerine SMART’ın bekletme havuzlarına ve tahliye güzergâhına aktarılıyor.

Bu tasarım sayesinde her yağmurda tünelin tamamen kapatılması gerekmiyor. Sistem, yağışın büyüklüğüne göre yalnızca ihtiyaç duyulan kapasiteyi kullanıyor.