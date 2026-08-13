Dev Taş Ocağını Şehrin Kanalizasyon Kasasına Çevirdiler

McCook Rezervuarı, Chicago ve çevresindeki sel ile kanalizasyon taşkınlarını azaltmak için geliştirilen Tunnel and Reservoir Plan’ın bir parçası. TARP adı verilen sistem, yağmur suyu ile atık suyu derin tünellerde toplayarak doğrudan nehirlere ve Michigan Gölü’ne karışmasını önlemeyi amaçlıyor.

Rezervuar için Chicago’nun güneybatısındaki faal bir taş ocağı seçildi. Ocaktan çıkarılan kaya inşaat sektöründe kullanılırken geride kalan dev boşluk, su depolayabilecek biçimde sisteme bağlandı.

McCook’un ilk aşaması 2017’nin sonunda hizmete girdi. Yaklaşık 300 feet, yani 91 metre derinliğindeki bölüm 3,5 milyar galon su tutabiliyor. Söz konusu miktar yaklaşık 13,2 milyar litreye karşılık geliyor.

“Yer altı havuzu” benzetmesine rağmen rezervuarın üzeri kapalı değil. Yapı, açık bir taş ocağının çok derin bir su depolama alanına dönüştürülmesiyle oluşturuldu ve yer altındaki ana tünel sistemine kapılarla bağlandı.