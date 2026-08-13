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Dev Taş Ocağını Şehrin Kanalizasyon Kasasına Çevirdiler

Dev Taş Ocağını Şehrin Kanalizasyon Kasasına Çevirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 10:07
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Chicago’nun altında bulunan tünellerde taşınan yağmur suyu ve kanalizasyon, şiddetli fırtınalarda arıtma tesislerinin kapasitesini aşabiliyor. Mühendisler çözümü yeni bir yer altı odası kazmak yerine yaklaşık 91 metre derinliğindeki taş ocağını geçici su rezervuarına çevirmekte buldu.

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Taş ocağının ilk bölümü 2017’de su depolamaya başladı

Taş ocağının ilk bölümü 2017’de su depolamaya başladı

McCook Rezervuarı, Chicago ve çevresindeki sel ile kanalizasyon taşkınlarını azaltmak için geliştirilen Tunnel and Reservoir Plan’ın bir parçası. TARP adı verilen sistem, yağmur suyu ile atık suyu derin tünellerde toplayarak doğrudan nehirlere ve Michigan Gölü’ne karışmasını önlemeyi amaçlıyor.

Rezervuar için Chicago’nun güneybatısındaki faal bir taş ocağı seçildi. Ocaktan çıkarılan kaya inşaat sektöründe kullanılırken geride kalan dev boşluk, su depolayabilecek biçimde sisteme bağlandı.

McCook’un ilk aşaması 2017’nin sonunda hizmete girdi. Yaklaşık 300 feet, yani 91 metre derinliğindeki bölüm 3,5 milyar galon su tutabiliyor. Söz konusu miktar yaklaşık 13,2 milyar litreye karşılık geliyor.

“Yer altı havuzu” benzetmesine rağmen rezervuarın üzeri kapalı değil. Yapı, açık bir taş ocağının çok derin bir su depolama alanına dönüştürülmesiyle oluşturuldu ve yer altındaki ana tünel sistemine kapılarla bağlandı.

Yağmur ve kanalizasyon suyu fırtına geçene kadar bekletiliyor

Yağmur ve kanalizasyon suyu fırtına geçene kadar bekletiliyor

Chicago’nun bazı bölgelerinde yağmur suyu ile evlerden gelen atık su aynı kanalizasyon sisteminde taşınıyor. Şiddetli yağışta boruların ve arıtma tesislerinin kapasitesi aşıldığında karışım nehirlere taşabiliyor veya sokaklarda su baskınına neden olabiliyor.

Fırtına sırasında derin tünellerde toplanan fazla su McCook Rezervuarı’na yönlendiriliyor. Böylece arıtma tesisine aynı anda ulaşan su miktarı azaltılıyor ve kanalizasyon sistemine zaman kazandırılıyor.

Yağış sona erdiğinde rezervuardaki su pompalarla Stickney Su Arıtma Tesisi’ne gönderiliyor. Burada temizlenen su daha sonra Chicago Sanitary and Ship Canal’a bırakılıyor. Rezervuar böylece içme suyu saklayan bir barajdan çok, fırtına ile arıtma işlemi arasında kullanılan dev bir bekleme odası gibi çalışıyor.

İkinci taş ocağıyla kapasite 38 milyar litreye yaklaşacak

İkinci taş ocağıyla kapasite 38 milyar litreye yaklaşacak

McCook projesi iki aşamalı olarak planlandı. İlk bölümde 3,5 milyar galonluk kapasite oluşturulurken yanındaki faal taş ocağının kazılmasına devam edildi.

İkinci aşama tamamlandığında rezervuara 6,5 milyar galonluk yeni alan eklenecek. Toplam kapasite 10 milyar galona, yani yaklaşık 37,9 milyar litreye ulaşacak.

Genişlemenin hızı yalnızca mühendislik çalışmalarına bağlı değil. Taş ocağını işleten şirket çıkardığı kayaları piyasada satıyor; bölgede inşaat malzemesine yönelik talep azalınca kazı çalışmaları da yavaşladı. Başlangıçta 2029’da hizmete girmesi planlanan ikinci aşama için güncel hedef 2032 olarak açıklandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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