Dev Taş Ocağını Şehrin Kanalizasyon Kasasına Çevirdiler
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Taş ocağının ilk bölümü 2017’de su depolamaya başladı
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Yağmur ve kanalizasyon suyu fırtına geçene kadar bekletiliyor
İkinci taş ocağıyla kapasite 38 milyar litreye yaklaşacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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