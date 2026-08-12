Ekrem İmamoğlu CHP'den İstifa Etti
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Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu 'Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz' ifadelerini kullandı.
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Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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