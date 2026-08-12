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Ekrem İmamoğlu CHP'den İstifa Etti

Ekrem İmamoğlu CHP'den İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.08.2026 - 20:20
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Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu 'Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz' ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti.

Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti.
twitter.com

Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Kıymetli Yurttaşlarım,

Değerli Yol Arkadaşlarım,

17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur.

Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz.

Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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