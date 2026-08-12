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SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Seyyanen Zam Açıklaması

SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Seyyanen Zam Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.08.2026 - 20:13
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Sosyal güvenlik kulisleri, memur emeklilerinin seyyanen zam talepleriyle yeniden hareketlendi. 2023 yılında genel seçim öncesinde memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmaması, yaklaşık 2,5 milyon vatandaşı harekete geçirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, dönemin hükûmet kanadından yapılan açıklamaları ve verilen taahhütleri hatırlatarak konunun hukuki boyut kazandığını belirtti. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde detayları anlattı.

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Seyyanen zam yeniden gündemde.

Seyyanen zam yeniden gündemde.

2023 yılında kamu çalışanlarına uygulanan 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam, dönemin şartlarında memur maaşlarında belirgin bir artış sağlamıştı. Ancak aynı düzenlemenin memur emeklilerini kapsamaması, çalışan ile emekli arasındaki maaş makasını tarihin en yüksek seviyesine çıkardı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, söz konusu dönemde yetkili isimler tarafından 'seyyanen zammın emeklilere de yansıtılacağı' yönünde net ifadeler kullanıldığını, fakat aradan geçen süreye rağmen bu vaadin hayata geçirilmediğini ifade etti.

İsa Karakaş, hak kaybının 164 gram altına denk geldiğini açıkladı.

İsa Karakaş, hak kaybının 164 gram altına denk geldiğini açıkladı.

İsa Karakaş'ın hesaplamasına göre düzenlemenin yapıldığı tarihten bu yana biriken hak kayıpları dikkate alındığında, emeklilerin cebinden çıkan rakam toplamda yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde. Bu tutar, dönemin altın fiyatları ve alım gücüyle kıyaslandığında yaklaşık 164 gram altına karşılık geliyor. 

Mağduriyetlerinin giderilmediğini vurgulayan 2,5 milyondan fazla memur emeklisi, hak arayışını yasal zemine taşıdı. Karakaş, çok sayıda emekli, bireysel idari başvuruların ardından emsal karar çıkartılması amacıyla idare mahkemelerine dava açmaya başladı. Yargı sürecinden çıkacak olası bir emsal kararın, tüm memur emeklilerini kapsayacak genellikte bir hukuki sonuç doğurabileceği belirtiliyor.

Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

'Mahkemeler reddetti. 'Yasada yok' dediler. İstinaf da aynı yolu tuttu. Ama daire başkanı şerh düştü: 'Eşitlik ilkesine aykırı. Ayrımcılık.' Halen dosyalar Anayasa Mahkemesi’nde. 6 Ağustos 2026’da birleştirildi. Gözler AYM’de. Karar bekleniyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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