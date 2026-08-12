SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Seyyanen Zam Açıklaması

İsa Karakaş'ın hesaplamasına göre düzenlemenin yapıldığı tarihten bu yana biriken hak kayıpları dikkate alındığında, emeklilerin cebinden çıkan rakam toplamda yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde. Bu tutar, dönemin altın fiyatları ve alım gücüyle kıyaslandığında yaklaşık 164 gram altına karşılık geliyor.

Mağduriyetlerinin giderilmediğini vurgulayan 2,5 milyondan fazla memur emeklisi, hak arayışını yasal zemine taşıdı. Karakaş, çok sayıda emekli, bireysel idari başvuruların ardından emsal karar çıkartılması amacıyla idare mahkemelerine dava açmaya başladı. Yargı sürecinden çıkacak olası bir emsal kararın, tüm memur emeklilerini kapsayacak genellikte bir hukuki sonuç doğurabileceği belirtiliyor.

Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

'Mahkemeler reddetti. 'Yasada yok' dediler. İstinaf da aynı yolu tuttu. Ama daire başkanı şerh düştü: 'Eşitlik ilkesine aykırı. Ayrımcılık.' Halen dosyalar Anayasa Mahkemesi’nde. 6 Ağustos 2026’da birleştirildi. Gözler AYM’de. Karar bekleniyor.'