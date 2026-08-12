SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Seyyanen Zam Açıklaması
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Sosyal güvenlik kulisleri, memur emeklilerinin seyyanen zam talepleriyle yeniden hareketlendi. 2023 yılında genel seçim öncesinde memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmaması, yaklaşık 2,5 milyon vatandaşı harekete geçirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, dönemin hükûmet kanadından yapılan açıklamaları ve verilen taahhütleri hatırlatarak konunun hukuki boyut kazandığını belirtti. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde detayları anlattı.
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Seyyanen zam yeniden gündemde.
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İsa Karakaş, hak kaybının 164 gram altına denk geldiğini açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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