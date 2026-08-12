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Yüzleşme Vakti: Sen Doğaya Karşı Ne Kadar Acımasızsın?

etiket Yüzleşme Vakti: Sen Doğaya Karşı Ne Kadar Acımasızsın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.08.2026 - 20:01
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Doğaya hatta dünyamıza neler olduğunu biliyor musun? Bu sefer dünyanın gerçekleriyle yüzleşiyoruz... Sen testi çöz, biz de sana doğaya karşı ne kadar duyarlı ya da acımasız olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Bu yaz sıcağıyla nasıl başa çıkıyorsun?

2. Kömür santralleri ve madenler için ormanların kesildiğini ve yerel insanların yerinden edildiğini duyduğunda ne hissediyorsun?

3. Günlük ulaşım tercihlerinde ve seyahatlerinde karbon emisyonunu düşürmek senin için ne kadar önemli?

4. Alışverişteyken alacağın ürünün doğaya zararına bakar mısın?

5. Kuraklık, düzensiz yağışlar ve zamansız don olayları yüzünden tarımsal rekolte düşüp gıda fiyatları artıyor desek..

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6. Orman yangınlarında binlerce hektar alanın kül oluşunu izlerken zihninden hangisi geçiyor?

7. Peki gıda israfında ne durumdasın?

8. Son olarak fast fashion yani hızlı moda anlayışına karşı tepkin bunlardan hangisi?

Konfor alanından çıkmak istemediğin için acımasız olmuşsun...

Henüz iklim krizinin acı gerçekleriyle yüzleşmeye hazır değilsin; ancak kişisel konfor alanın arkasına sığınırken Türkiye'de 30 MW üstü 37 aktif kömürlü termik santralin bacalarından zehir saçmaya devam ettiğini unutmamalısın. Kömürün 1965'ten bu yana 200 bin erken ölüme ve 320 milyar Euro sağlık maliyetine yol açtığı bu düzende, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre Türkiye'de tek bir temiz havalı şehrin bile kalmaması tesadüf değildir. Sadece 2025 yılında dünya genelinde 25 binden fazla insan aşırı sıcak dalgaları yüzünden hayatını kaybetmişken, anlık rahatlığın doğanın ve insan sağlığının önüne geçemez. Bireysel duyarsızlık, doğayı yıkıma uğratan bu çarkların dönmesini sağlayan en büyük yakıttır. Bugün tek kullanımlık plastikleri reddederek ve fosil yakıtlara dayalı tüketimini sorgulayarak bu acımasız tabloyu değiştirmek için ilk adımı atmalısın.

İyi niyetlisin ama eylemsiz kalıyorsun...

İklim krizinin yarattığı tehlikelerin farkındasın ancak günlük alışkanlıklarını değiştirmeyerek ve suçu tamamen üst yapılara atarak pasif bir gözlemci kalmayı tercih ediyorsun. Oysa 'elektriksiz mi kalalım' söyleminin ardına gizlenen kömürün elektrik üretimindeki payı $\%34$ iken, bu kömürün üçte ikisinin ithal olduğu gerçeğiyle yüzleşmelisin. Güneş ve rüzgâr gibi temiz kaynakların elektrik üretim maliyeti kömürden $1,4$ ila $1,7$ kat daha ucuz hale gelmişken ve güneş paneli maliyetleri son 5 yılda $\%77$ düşmüşken eylemsiz kalmak ciddi bir risktir. Küresel ısınmanın $1,5^\circ C$ sınırını aşması durumunda mercan resiflerinin $\%70$'inin, $2^\circ C$'de ise tamamının yok olacağını bilerek pasiflikten sıyrılmalısın. Unutma ki eyleme dönüşmeyen iyi niyet, gezegen için pasif bir tehdit olmaya devam eder.

Bir şeyleri farkındasın ama bazen atlıyorsun...

Doğaya ve canlılara karşı son derece duyarlı bir yaklaşıma sahipsin; bireysel yaşamında tasarruf yapıp karbon ayak izini düşürmeye çalışarak bilinçli bir duruş sergiliyorsun. Ancak dönüşümün sadece bireysel tasarrufla sınırlı kalamayacağını, ILO verilerine göre kömürden yenilenebilir enerjiye geçişin 2030'a kadar Türkiye'de 300 binin üzerinde yeni yeşil iş imkânı yaratabileceğini görmelisin. Yeşil ekonomik dönüşümün GSYH'yi $\%5,7$ ila $\%6,6$ artırma potansiyeli bulunurken, evindeki su ve enerji tasarrufunu sistemik bir talep haline getirmen gerekir. 2053 Net Sıfır hedefine ulaşmak için bireysel çabalarını sivil katılım ve toplumsal farkındalıkla birleştirmelisin. Sesini daha gür çıkararak temiz enerjiye geçişi ve iklim adaletini çevrende aktif olarak savunmalısın.

Sen tam bir doğa savaşçısısın!

Sen iklim krizinin boyutlarını kavramış, fosil yakıt kıskacından çıkışın ve sistemik dönüşümün şart olduğunu savunan gerçekçi bir doğa savaşçısısın. Türkiye'nin 37 aktif kömür santralinden adil bir takvimle çıkması gerektiğini, COP31 süreci ve 2035'e kadar 120 GW güneş ve rüzgâr kapasitesi hedeflerinin hayati önem taşıdığını çok iyi biliyorsun. Kömür madenlerinde ve santral bölgelerinde çalışan emekçileri ve yerel halkı koruyan Ulusal Adil Geçiş Fonu gibi mekanizmaların kurulmasını ve Tarım-GES gibi yenilikçi çözümleri kararlılıkla destekliyorsun. Isınmayı $1,5^\circ C$sınırında tutma mücadelesinin romantik bir dilek değil, bir hayatta kalma zorunluluğu olduğunun bilincindesin. Yüzleşmeyi başarıyla tamamladın; şimdi topluma rehberlik ederek iklim adaletini ve yeşil dönüşümü kararlılıkla savunma zamanı.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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