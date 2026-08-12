Yüzleşme Vakti: Sen Doğaya Karşı Ne Kadar Acımasızsın?
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Doğaya hatta dünyamıza neler olduğunu biliyor musun? Bu sefer dünyanın gerçekleriyle yüzleşiyoruz... Sen testi çöz, biz de sana doğaya karşı ne kadar duyarlı ya da acımasız olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Bu yaz sıcağıyla nasıl başa çıkıyorsun?
2. Kömür santralleri ve madenler için ormanların kesildiğini ve yerel insanların yerinden edildiğini duyduğunda ne hissediyorsun?
3. Günlük ulaşım tercihlerinde ve seyahatlerinde karbon emisyonunu düşürmek senin için ne kadar önemli?
4. Alışverişteyken alacağın ürünün doğaya zararına bakar mısın?
5. Kuraklık, düzensiz yağışlar ve zamansız don olayları yüzünden tarımsal rekolte düşüp gıda fiyatları artıyor desek..
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6. Orman yangınlarında binlerce hektar alanın kül oluşunu izlerken zihninden hangisi geçiyor?
7. Peki gıda israfında ne durumdasın?
8. Son olarak fast fashion yani hızlı moda anlayışına karşı tepkin bunlardan hangisi?
Konfor alanından çıkmak istemediğin için acımasız olmuşsun...
İyi niyetlisin ama eylemsiz kalıyorsun...
Bir şeyleri farkındasın ama bazen atlıyorsun...
Sen tam bir doğa savaşçısısın!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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