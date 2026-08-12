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İstanbul’daki Göç Yolu Leylekler İçin Ölüm Yoluna Döndü

İstanbul’daki Göç Yolu Leylekler İçin Ölüm Yoluna Döndü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.08.2026 - 19:56

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Avrupa’dan Afrika’ya göç eden leylekler, dinlenmek için kondukları elektrik direklerinde akıma kapıldı. Küçükçekmece Gölü çevresindeki 3 kilometrelik alanda 52 leylek ölü, 5 leylek yaralı bulundu. Göç hareketinin henüz başında olunduğunu belirten doğa gözlemcileri, önlem alınmaması halinde kayıpların artabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: bilgedentavsiye, DHA

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Göç sırasında dinlenmek için elektrik direklerine kondular

Göç sırasında dinlenmek için elektrik direklerine kondular

Avrupa üzerinden Afrika’ya giden leylekler, Küçükçekmece Gölü’nün Tahtakale mevkiinde dinlenmek için elektrik direklerine kondu. Kanatları elektrik tellerine temas eden leyleklerin akıma kapılması üzerine doğa gözlemcileri bölgede inceleme yaptı.

Gölün kuzeyinden Bahçeşehir’e kadar uzanan yaklaşık 3 kilometrelik alanda 52 leylek ölü, 5 leylek yaralı bulundu. Yaralı leylekler tedavi edilmek üzere veteriner fakültesine götürüldü. Doğa gözlemcisi Fikret Can, İstanbul’da ağaçların, çatıların ve güvenli konaklama alanlarının azalması nedeniyle leyleklerin elektrik direklerine yöneldiğini söyledi.

İstanbul Zaim Üniversitesi akademisyeni Çiğdem Demir Çelebi ise sonbahar göçünde İstanbul Boğazı üzerinden 1 ila 1,5 milyon leyleğin geçebileceğine dikkat çekti. Göç hareketinin henüz başında olunduğunu belirten Çelebi, riskli elektrik ve demir yolu hatlarında önlem alınmaması halinde kayıpların artabileceği uyarısında bulundu.

Ölümlerin durdurulması için kampanya başlatıldı

Ölümlerin durdurulması için kampanya başlatıldı

Kuş gözlemcisi Erdem Kuruca, yaşanan ölümlerin ardından yetkililerin harekete geçmesi amacıyla imza kampanyası başlattı. Kampanyada Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, TCDD ile elektrik dağıtım ve işletme kuruluşlarından riskli hatları bilimsel olarak incelemeleri istendi.

Önerilen önlemler arasında elektrik hatlarının yalıtılması, leyleklerin yoğun olarak kullandığı güzergâhların belirlenmesi ve canlı tellere ulaşamayacakları yükseklikte güvenli tünekler oluşturulması bulunuyor. Elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili kamu kurumlarının birlikte çalışması halinde benzer ölümlerin büyük ölçüde önlenebileceği belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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