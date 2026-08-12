İstanbul’daki Göç Yolu Leylekler İçin Ölüm Yoluna Döndü

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa’dan Afrika’ya göç eden leylekler, dinlenmek için kondukları elektrik direklerinde akıma kapıldı. Küçükçekmece Gölü çevresindeki 3 kilometrelik alanda 52 leylek ölü, 5 leylek yaralı bulundu. Göç hareketinin henüz başında olunduğunu belirten doğa gözlemcileri, önlem alınmaması halinde kayıpların artabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: bilgedentavsiye, DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göç sırasında dinlenmek için elektrik direklerine kondular
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölümlerin durdurulması için kampanya başlatıldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın