İstanbul’daki Göç Yolu Leylekler İçin Ölüm Yoluna Döndü

Avrupa üzerinden Afrika’ya giden leylekler, Küçükçekmece Gölü’nün Tahtakale mevkiinde dinlenmek için elektrik direklerine kondu. Kanatları elektrik tellerine temas eden leyleklerin akıma kapılması üzerine doğa gözlemcileri bölgede inceleme yaptı.

Gölün kuzeyinden Bahçeşehir’e kadar uzanan yaklaşık 3 kilometrelik alanda 52 leylek ölü, 5 leylek yaralı bulundu. Yaralı leylekler tedavi edilmek üzere veteriner fakültesine götürüldü. Doğa gözlemcisi Fikret Can, İstanbul’da ağaçların, çatıların ve güvenli konaklama alanlarının azalması nedeniyle leyleklerin elektrik direklerine yöneldiğini söyledi.

İstanbul Zaim Üniversitesi akademisyeni Çiğdem Demir Çelebi ise sonbahar göçünde İstanbul Boğazı üzerinden 1 ila 1,5 milyon leyleğin geçebileceğine dikkat çekti. Göç hareketinin henüz başında olunduğunu belirten Çelebi, riskli elektrik ve demir yolu hatlarında önlem alınmaması halinde kayıpların artabileceği uyarısında bulundu.