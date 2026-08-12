Köy Buz ve Moloz Altında Kalınca 105 Günde Otel Kurdular

Momentum kalıcı bir otel olarak tasarlanmadı. Yapı, Lauchernalp Bergbahnen’e ait arazide beş yıl boyunca kullanılmak üzere kuruldu. Bu sürenin sonunda Blatten’in yeniden inşasına ilişkin planların daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Otelin modüler ahşap sisteminde yeniden kullanılabilir yapı elemanları tercih edildi. Bu nedenle bina tek parça halinde kaldırılmayacak olsa da odalar ve taşıyıcı parçalar sökülerek farklı bir alanda yeniden kurulabilecek veya başka projelerde değerlendirilebilecek.

Geçici yapı fikri, belirsiz bir bölgede uzun ömürlü beton bir bina inşa etme zorunluluğunu ortadan kaldırdı.