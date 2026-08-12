Köy Buz ve Moloz Altında Kalınca 105 Günde Otel Kurdular
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İsviçre’nin Blatten köyünü buz, kaya ve çamur altında bırakan felaket, bölgedeki evlerle birlikte çok sayıda oteli de kullanılamaz hale getirdi. Turizmin tamamen durmasını önlemek isteyen bölge halkı, 64 kişilik geçici bir oteli yalnızca 105 günde kurdu. Beş yıllığına tasarlanan yapının ahşap parçaları daha sonra sökülerek yeniden kullanılabilecek.
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Kaya ve buz kütlesi Blatten’in büyük bölümünü yok etti
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Ahşap otel 105 gün içinde kullanıma hazırlandı
Beş yıl sonra ahşap parçalar yeniden kullanılabilecek
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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