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Köy Buz ve Moloz Altında Kalınca 105 Günde Otel Kurdular

Köy Buz ve Moloz Altında Kalınca 105 Günde Otel Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.08.2026 - 19:38
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İsviçre’nin Blatten köyünü buz, kaya ve çamur altında bırakan felaket, bölgedeki evlerle birlikte çok sayıda oteli de kullanılamaz hale getirdi. Turizmin tamamen durmasını önlemek isteyen bölge halkı, 64 kişilik geçici bir oteli yalnızca 105 günde kurdu. Beş yıllığına tasarlanan yapının ahşap parçaları daha sonra sökülerek yeniden kullanılabilecek.

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Kaya ve buz kütlesi Blatten’in büyük bölümünü yok etti

Kaya ve buz kütlesi Blatten’in büyük bölümünü yok etti

İsviçre Alpleri’ndeki Blatten köyü, 28 Mayıs 2025’te Birchgletscher Buzulu çevresinde meydana gelen büyük çöküşün altında kaldı. Dağ yamacından kopan kaya parçalarının buzul üzerinde birikmesi, milyonlarca metreküplük buz ve moloz kütlesinin vadiye doğru hareket etmesine yol açtı.

Tehlike önceden fark edildiği için köyde yaşayan yaklaşık 300 kişi felaketten önce tahliye edilmişti. Ancak saniyeler içinde meydana gelen olay, Blatten’in büyük bölümünü ve bölgenin önemli turizm işletmelerini ortadan kaldırdı.

Yıkılan yapılar arasında Lukas Kalbermatten’in işlettiği Hotel Edelweiss ile Lötschental Vadisi’nin en eski konaklama işletmelerinden Nest- und Bietschhorn da bulunuyordu. Felaketin ardından vadideki otel yataklarının yaklaşık üçte ikisinin kaybedildiği açıklandı.

Bölge halkı yalnızca evlerini değil, gelirlerinin önemli bölümünü sağlayan turizm altyapısını da kaybetmişti. Yeni bir köyün nerede ve nasıl kurulacağı tartışılırken yaklaşan kış sezonu için hızlı bir geçici çözüm bulunması gerekiyordu.

Ahşap otel 105 gün içinde kullanıma hazırlandı

Ahşap otel 105 gün içinde kullanıma hazırlandı

Blatten’deki otel işletmecileri ile Lauchernalp Bergbahnen şirketi, Wiler kasabasının üzerindeki Lauchernalp bölgesinde geçici bir otel kurmak için bir araya geldi. Yaklaşık 1.970 metre yükseklikteki proje, Momentum – die Lauchernalp Lodge adıyla hayata geçirildi.

İnşaat süresini kısaltmak için odalar ve diğer yapı elemanları şantiyede tek tek üretilmedi. Ahşap parçaların önemli bölümü İsviçre’deki fabrikalarda önceden hazırlandı ve daha sonra Lauchernalp’te birleştirildi.

Üç katlı otelde toplam 19 oda bulunuyor. Katlanabilir yataklar sayesinde farklı biçimlerde kullanılabilen odalar, aynı anda 64 kişiye kadar konaklama imkânı sağlıyor. Yapıda resepsiyon, dinlenme alanı, kayak ve bisiklet depoları ile ortak kullanım bölümleri de yer alıyor.

İnşaatın başlamasından 105 gün sonra tamamlanan otel, ilk misafirlerini 19 Aralık 2025’te kabul etti.

Beş yıl sonra ahşap parçalar yeniden kullanılabilecek

Beş yıl sonra ahşap parçalar yeniden kullanılabilecek

Momentum kalıcı bir otel olarak tasarlanmadı. Yapı, Lauchernalp Bergbahnen’e ait arazide beş yıl boyunca kullanılmak üzere kuruldu. Bu sürenin sonunda Blatten’in yeniden inşasına ilişkin planların daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Otelin modüler ahşap sisteminde yeniden kullanılabilir yapı elemanları tercih edildi. Bu nedenle bina tek parça halinde kaldırılmayacak olsa da odalar ve taşıyıcı parçalar sökülerek farklı bir alanda yeniden kurulabilecek veya başka projelerde değerlendirilebilecek.

Geçici yapı fikri, belirsiz bir bölgede uzun ömürlü beton bir bina inşa etme zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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