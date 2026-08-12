article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Rap'in Yükselen Yıldızı Doechii'yi Yakından Bakıyoruz!

etiket Rap'in Yükselen Yıldızı Doechii'yi Yakından Bakıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
12.08.2026 - 19:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Doechii son birkaç yılda hip-hop dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kendine has tarzı, sınır tanımayan müzikal yaklaşımı ve enerjik sahne performanslarıyla kısa sürede milyonlarca dinleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Rap'i R&B, alternatif pop ve dansla harmanlayan Doechii, özgün kişiliğiyle de yeni neslin en dikkat çekici yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Peki Doechii kimdir? Hikayesi nasıl ilerledi? Birlikte inceliyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anxiety

14 Ağustos 1998'de Florida'nın Tampa şehrinde doğan Doechii'nin gerçek adı Jaylah Ji'mya Hickmon. Çocukluğunu oldukça dindar bir aile ortamında geçirdi. Kilisede gospel söyledi, dans etti ve sahneye çıkmaya çok küçük yaşlarda alıştı. Sanatın içinde büyümesi onun için günlük yaşamın doğal bir parçasıydı. Daha çocukken mikrofon gördüğünde heyecanlanan biri olduğunu sık sık anlatıyor.

DENIAL IS A RIVER

Doechii ismini ortaokul yıllarında kendisi oluşturdu. O dönem okulda zorbalık gördüğünü ve kendine daha güçlü, özgüvenli bir alter ego yaratmak istediğini söylüyor. Başına eklediği 'IamDoechii' kullanıcı adı zamanla sadece Doechii'ye dönüştü. Bugün sahnede gördüğümüz cesur karakterin temelleri de aslında o yıllarda atıldı. Kendisi bu ismin eski çekingen halinden sıyrılmasını temsil ettiğini anlatıyor.

NISSAN ALTIMA

Lise yıllarında arkadaşlarının kayıt ekipmanlarını kullanarak evde şarkılar yapmaya başladı. Hazırladığı parçaları SoundCloud'a yükledi ve kendi kitlesini yavaş yavaş oluşturmaya başladı. O dönem henüz büyük bir plak şirketiyle anlaşması yoktu. Her şeyi kendi imkanlarıyla yürütüyor, kliplerinden görsel kimliğine kadar pek çok detayı kendisi planlıyordu. Bağımsız dönemi bugün bile hayranları tarafından kariyerinin en yaratıcı dönemlerinden biri olarak görülüyor.

What It Is (Block Boy)

Kariyerinin başlarında ciddi bir yaratıcı tıkanıklık yaşadı. Bunun üzerine kendine tam üç aylık bir meydan okuma hazırladı ve her gün mutlaka bir şarkı yazacağına söz verdi. Aynı dönemde Julia Cameron'ın Sanatçının Yolu kitabını okuyarak üretim biçimini tamamen değiştirdi. Artık başkalarının beğeneceğini düşündüğü şarkılar yerine kendi hayatını, korkularını ve travmalarını anlatmaya başladı. Sonradan yaptığı röportajlarda kariyerini değiştiren kararın bu olduğunu söylüyor.

Yucky Blucky Fruitcake

2020 yılında yayınladığı Yucky Blucky Fruitcake kariyerinin dönüm noktası oldu. Şarkıda çocukluğunu ve büyüme hikâyesini mizahi ama oldukça samimi bir dille anlatıyordu. TikTok'ta milyonlarca kişinin kullandığı seslerden biri haline gelince müzik endüstrisi de Doechii'ye dikkat kesildi. Viral olmanın ötesinde, insanların onun hikaye anlatıcılığına hayran kalması kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alter Ego with JT

Doechii henüz büyük bir isim olmadan önce SZA tarafından turneye davet edildi. Bu fırsat sayesinde binlerce kişiye canlı performans sergiledi. Ardından Top Dawg Entertainment ve Capitol Records ile anlaşma imzaladı. Böylece Kendrick Lamar, SZA ve Schoolboy Q gibi isimlerin bulunduğu TDE ailesine katılan ilk kadın rapçi oldu. Bu anlaşma kariyerindeki en kritik adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Persuasive

Doechii'nin şarkılarında rap kadar R&B, house, alternatif pop, punk, Miami bass ve hatta spoken word etkileri de bulunuyor. Bir şarkısında sert rap yaparken diğerinde melodik vokaller söyleyebiliyor. Bu yüzden birçok müzik eleştirmeni onu modern hip-hop'ın en deneysel isimlerinden biri olarak görüyor. Her projesinde yeni bir karaktere bürünmesi de dinleyicilerin ilgisini sürekli canlı tutuyor.

Crazy

Florida'nın bataklıklarıyla özdeşleşen Swamp Princess lakabını sadece havalı olduğu için kullanmıyor. Tampa'nın müzik kültürünün hak ettiği değeri görmediğini düşündüğü için yaşadığı şehri temsil etmeyi görev edindiğini söylüyor. Grammy konuşmasında bile Florida'nın yalnızca Miami'den ibaret olmadığını özellikle vurguladı. Kendi köklerine bağlı kalması hayranlarının en sevdiği özelliklerinden biri.

BOOM BAP

2024 yılında yayımladığı Alligator Bites Never Heal; kimlik, travma, bağımlılık, özgüven ve iyileşme üzerine kurduğu hikayeler sayesinde yılın en çok konuşulan rap projelerinden biri haline geldi. Denial Is a River ve Nissan Altima gibi parçalar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pek çok eleştirmen bu projeyi yılın en yaratıcı rap işleri arasında gösterdi.

Slide

2025 Grammy Ödülleri'nde Alligator Bites Never Heal ile En İyi Rap Albümü ödülünü kazandı. Böylece Lauryn Hill ve Cardi B'nin ardından bu ödülü kazanan üçüncü siyah kadın sanatçı oldu. Üstelik bir mixtape ile bu ödüle ulaşan ilk isim olarak da tarihe geçti. Konuşmasında özellikle siyah kadın sanatçılara ilham veren sözleri uzun süre gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ExtraL

Doechii konserlerinde sadece mikrofonla dolaşan klasik rapçilerden biri değil. Dans, tiyatro, karakter oyunculuğu ve koreografiyi birlikte kullanıyor. Kimi zaman bir müzikal izliyormuş hissi verirken birkaç saniye sonra sert bir rap performansına geçebiliyor. Bu yönü sayesinde birçok kişi onu Missy Elliott ve Busta Rhymes gibi sahne şovlarıyla öne çıkan isimlerin yeni kuşaktaki temsilcilerinden biri olarak görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın