Rap'in Yükselen Yıldızı Doechii'yi Yakından Bakıyoruz!
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Doechii son birkaç yılda hip-hop dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kendine has tarzı, sınır tanımayan müzikal yaklaşımı ve enerjik sahne performanslarıyla kısa sürede milyonlarca dinleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Rap'i R&B, alternatif pop ve dansla harmanlayan Doechii, özgün kişiliğiyle de yeni neslin en dikkat çekici yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Peki Doechii kimdir? Hikayesi nasıl ilerledi? Birlikte inceliyoruz!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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