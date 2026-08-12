Rap'in Yükselen Yıldızı Doechii'yi Yakından Bakıyoruz!

Lise yıllarında arkadaşlarının kayıt ekipmanlarını kullanarak evde şarkılar yapmaya başladı. Hazırladığı parçaları SoundCloud'a yükledi ve kendi kitlesini yavaş yavaş oluşturmaya başladı. O dönem henüz büyük bir plak şirketiyle anlaşması yoktu. Her şeyi kendi imkanlarıyla yürütüyor, kliplerinden görsel kimliğine kadar pek çok detayı kendisi planlıyordu. Bağımsız dönemi bugün bile hayranları tarafından kariyerinin en yaratıcı dönemlerinden biri olarak görülüyor.