17-23 Ağustos Haftasında İstanbul’da İzlenebilecek 8 Tiyatro

Özgür Turhan – Yepyenisi

“Aynısı” ve “Yenisi” gösterilerinin ardından sahneye yeni anlatılarıyla dönen Özgür Turhan, gündelik hayatın tuhaflıklarını kendi mizah diliyle ele alıyor. Gösteriden önce seyirciyi kısa bir açılış performansı da bekliyor.

Tarih: 21 Ağustos 2026 Cuma, 20.30 / 23 Ağustos 2026 Pazar, 20.30

Mekân: Kadıköy Eğitim Sahnesi / Trump Sahne

Tür: Stand-up

Oyuncular: Özgür Turhan

Süre: 90 dakika

İclal Aydın – Ama Değil, Rağmen

İclal Aydın’ın tek kişilik oyunu, kişisel bir hikâyeden yola çıkarak Türkiye’nin yakın geçmişine, aile belleğine ve kuşaklar arasında aktarılan duygulara uzanıyor. Öykü, şiir, müzik ve görsel anlatımın bir araya geldiği yapım, yaşananlara rağmen yeniden başlayabilmenin izini sürüyor.

Tarih: 19 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00

Mekân: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Tek kişilik oyun, monodram

Oyuncular: İclal Aydın

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 12 yaş ve üzeri

İsmail Nuri – Stand Up Yeni Gösteri

YouTube’da yayımlanan “Hayatın Yüzde Doksan Beşi” gösterisiyle tanınan İsmail Nuri, tamamen yeni şakalarından oluşan performansıyla seyirci karşısına çıkıyor. Gösteri, haftanın iki farklı akşamında Kadıköy’de izlenebilecek.

Tarih: 18 Ağustos 2026 Salı, 20.00 / 20 Ağustos 2026 Perşembe, 20.00

Mekân: Corner Kadıköy

Tür: Stand-up

Oyuncular: İsmail Nuri

Yaş sınırı: 18 yaş ve üzeri

Annemiz Evde Yok

Annelerinin ölümünün ardından aile evinde buluşan Rıza ve Ulvi, geçmişten kalan hesaplarla ve birbirlerinden sakladıkları gerçeklerle yüzleşiyor. Eve gelen beklenmedik misafirler ve annelerinden kalan köpek Tahsin, kardeşleri giderek büyüyen absürt bir karmaşanın içine sürüklüyor.

Tarih: 18 Ağustos 2026 Salı, 20.30

Mekân: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12 yaş ve üzeri

Morkomedyen Stand Up

Murat Genç’in sahneye taşıdığı gösteri; ilişkilerden astrolojiye, toplumsal tabulardan kadın-erkek dünyasına kadar geniş bir alana uzanıyor. Yetişkinlere yönelik mizahıyla öne çıkan performans, gündelik hayatta açıkça konuşulmayan konuları sahnenin merkezine alıyor.

Tarih: 18 Ağustos 2026 Salı, 21.00

Mekân: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tür: Komedi, stand-up

Oyuncular: Murat Genç

Süre: 210 dakika

Yaş sınırı: 16 yaş ve üzeri

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in eseri, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin varlıklı bir ailenin mutfağındaki yansımalarını anlatıyor. Evde çalışanlar, dışarıdaki toplumsal değişim büyüdükçe kendi hayatlarını ve seçimlerini yeniden sorgulamak zorunda kalıyor. Şener Şen, yıllar sonra yeniden aşçı Lütfü Usta karakterini canlandırıyor.

Tarih: 18 Ağustos 2026 Salı, 21.00

Mekân: Maximum Uniq Açık Hava

Tür: Komedi

Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13 yaş ve üzeri

Ölü Ozanlar Derneği

Katı kurallarla yönetilen bir yatılı okulda okuyan öğrenciler, ailelerinin kendileri için belirlediği gelecek doğrultusunda yetiştiriliyor. Yeni edebiyat öğretmeni John Keating’in gelişiyle şiirle ve kendi kararlarını verebilme düşüncesiyle tanışan gençlerin hayatı değişmeye başlıyor.

Tarih: 20 Ağustos 2026 Perşembe, 20.30

Mekân: Trump Sahne

Tür: Trajedi, dram

Oyuncular: Hakan Altıner, Tayfun Yılmaz, Kahraman Sivri, Berkay Şengil, Furkan Kapsız, Cem Bayurgil

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13 yaş ve üzeri

Dublörün Dilemması

Murat Menteş’in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan yapımın merkezinde, konservatuvarı yarıda bıraktıktan sonra birbirinden farklı işlere giren Nuh Tufan bulunuyor. Arkadaşı İbrahim Kurban’ın geliştirdiği sıra dışı icat, Nuh’u tuhaf karakterlerin ve beklenmedik olayların yer aldığı absürt bir maceraya sürüklüyor.