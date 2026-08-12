K-Pop Grubu KISS OF LIFE'ın Yeni Klibini Gören AURA Hayranları Ayağa Kalktı: "Resmen Çalmışlar!"
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Türkiye'nin yeni nesil kız gruplarından AURA, bu kez hiç beklenmedik bir K-Pop tartışmasının merkezine oturdu!
KISS OF LIFE'ın ağustos ayında yayınlanan yeni klibini gören AURA hayranları, grubun temmuz ayında yayınladığı “Tuzak” klibiyle dikkat çeken benzerlikler yakaladı. Görüntülerin yan yana getirilmesiyle beraber X'te hem Türk hem de Koreli kullanıcıların dahil olduğu tartışmanın fitili ateşlendi. Üstelik iki klibin yayın tarihleri arasındaki fark da gözlerden kaçmadı.
Gelin, sosyal medyayı ikiye bölen o benzerliklere birlikte bakalım!
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Türkiye'de kız gruplarının yükselişi tam gaz devam ederken son dönemde radarımıza giren ekiplerden biri de AURA oldu!
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Sosyal medyadaki dikkatli izleyicilerin radarına Güney Koreli kız grubu KISS OF LIFE ve yeni klibi takıldı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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