K-Pop Grubu KISS OF LIFE'ın Yeni Klibini Gören AURA Hayranları Ayağa Kalktı: "Resmen Çalmışlar!"

Son birkaç yıldır dünya müzik listelerinde kız gruplarının yarattığı etkinin Türkiye'ye de sıçradığını söylemek mümkün. Dansı, müziği, sahne şovlarını ve güçlü bir görsel dünyayı aynı pakette sunan yeni nesil gruplar peş peşe hayatımıza girerken bu yarışın yeni isimlerinden biri de AURA oldu.

Aslı, Esra, Suzy ve Meri'den oluşan dört kişilik grup, 2026 yılında yayımladıkları ilk şarkıları “YUH!” ile müzik dünyasına adım attı. Henüz yolun çok başında olmalarına rağmen özellikle sosyal medyada kısa sürede dikkat çekmeyi başaran ekip, yalnızca şarkılarıyla değil koreografileri, styling'leri ve kliplerinde kurdukları görsel dünyayla da kendilerine bir alan açmaya başladı.

Grubun ikinci adımı ise “Tuzak” oldu. 10 Temmuz'da yayımlanan şarkıda AURA bu kez daha iddialı ve sinematik bir dünyaya geçti. Yasak aşk, tutku ve tehlike temalarının etrafında şekillenen şarkının Ramazan Arslankaya yönetmenliğindeki klibi çöl atmosferine taşınırken, hikayenin içerisinde yılan figürleri de önemli bir yer tutuyordu.

“Tuzak”ın üzerinden henüz bir ay bile geçmişken AURA bu kez hiç beklemediğimiz bir şekilde Türkiye sınırlarının dışına taşan bir tartışmanın merkezine oturdu.