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K-Pop Grubu KISS OF LIFE'ın Yeni Klibini Gören AURA Hayranları Ayağa Kalktı: "Resmen Çalmışlar!"

K-Pop Grubu KISS OF LIFE'ın Yeni Klibini Gören AURA Hayranları Ayağa Kalktı: "Resmen Çalmışlar!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.08.2026 - 19:55
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Türkiye'nin yeni nesil kız gruplarından AURA, bu kez hiç beklenmedik bir K-Pop tartışmasının merkezine oturdu!

KISS OF LIFE'ın ağustos ayında yayınlanan yeni klibini gören AURA hayranları, grubun temmuz ayında yayınladığı “Tuzak” klibiyle dikkat çeken benzerlikler yakaladı. Görüntülerin yan yana getirilmesiyle beraber X'te hem Türk hem de Koreli kullanıcıların dahil olduğu tartışmanın fitili ateşlendi. Üstelik iki klibin yayın tarihleri arasındaki fark da gözlerden kaçmadı. 

Gelin, sosyal medyayı ikiye bölen o benzerliklere birlikte bakalım!

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Türkiye'de kız gruplarının yükselişi tam gaz devam ederken son dönemde radarımıza giren ekiplerden biri de AURA oldu!

Türkiye'de kız gruplarının yükselişi tam gaz devam ederken son dönemde radarımıza giren ekiplerden biri de AURA oldu!

Son birkaç yıldır dünya müzik listelerinde kız gruplarının yarattığı etkinin Türkiye'ye de sıçradığını söylemek mümkün. Dansı, müziği, sahne şovlarını ve güçlü bir görsel dünyayı aynı pakette sunan yeni nesil gruplar peş peşe hayatımıza girerken bu yarışın yeni isimlerinden biri de AURA oldu.

Aslı, Esra, Suzy ve Meri'den oluşan dört kişilik grup, 2026 yılında yayımladıkları ilk şarkıları “YUH!” ile müzik dünyasına adım attı. Henüz yolun çok başında olmalarına rağmen özellikle sosyal medyada kısa sürede dikkat çekmeyi başaran ekip, yalnızca şarkılarıyla değil koreografileri, styling'leri ve kliplerinde kurdukları görsel dünyayla da kendilerine bir alan açmaya başladı.

Grubun ikinci adımı ise “Tuzak” oldu. 10 Temmuz'da yayımlanan şarkıda AURA bu kez daha iddialı ve sinematik bir dünyaya geçti. Yasak aşk, tutku ve tehlike temalarının etrafında şekillenen şarkının Ramazan Arslankaya yönetmenliğindeki klibi çöl atmosferine taşınırken, hikayenin içerisinde yılan figürleri de önemli bir yer tutuyordu.

“Tuzak”ın üzerinden henüz bir ay bile geçmişken AURA bu kez hiç beklemediğimiz bir şekilde Türkiye sınırlarının dışına taşan bir tartışmanın merkezine oturdu.

Sosyal medyadaki dikkatli izleyicilerin radarına Güney Koreli kız grubu KISS OF LIFE ve yeni klibi takıldı...

Sosyal medyadaki dikkatli izleyicilerin radarına Güney Koreli kız grubu KISS OF LIFE ve yeni klibi takıldı...

Julie, Natty, Belle ve Haneul'dan oluşan KISS OF LIFE, 2023'te çıkış yaptığından beri özellikle uluslararası K-Pop dinleyicisinin yakından takip ettiği gruplardan biri. “Sticky” gibi parçalarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan ekip, 2026 yazında da boş durmadı ve ağustos ayında “SWEAT” ile geri döndü. Grubun yeni şarkısıyla gerçekleştirdiği comeback sahneleri 6 Ağustos itibarıyla başladı.

Fakat “SWEAT” yayımlandıktan sonra şarkının kendisinden bağımsız olarak klibin görsel dünyası sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle Türk ve Koreli sosyal medya kullanıcıları, KISS OF LIFE'ın yeni klibindeki bazı sahnelerle AURA'nın “Tuzak” klibi arasında dikkat çekici benzerlikler olduğunu öne sürmeye başladı.

Derken karşılaştırmalı görüntüler yan yana konuldu, sahneler tek tek incelendi ve konu kısa sürede iki grubun hayranlarının dahil olduğu büyük bir sosyal medya tartışmasına dönüştü. Kullanıcılar, bu kadar benzerliğin tesadüf olamayacağını savunarak KISS OF LIFE'ın AURA'nın klibinden esinlenmekten ziyade grubun klibini bire bir “kopyaladığını” öne sürdü. 

 X'te Türk ve Koreli kullanıcıların karşılıklı yorumları çoğalınca mesele kısa sürede “iki klip birbirine benziyor mu?” sorusunun ötesine geçti. AURA'nın daha birkaç ay önce çıkış yapmış yepyeni bir Türk kız grubu olması da tartışmayı Türkiye tarafında iyice ilgi çekici hale getirdi.

Tartışmanın en çok dikkat çeken kısmı iki klibin yayın tarihleri oldu çünkü öncelik AURA'daydı.

AURA'nın “Tuzak” şarkısı ve klibi 10 Temmuz 2026'da yayımlandı. KISS OF LIFE'ın “SWEAT” dönüşü ise ağustos ayının ilk günlerinde geldi.

K-Pop yıllardır dünya çapında müzik, moda, koreografi ve klip estetiği konusunda trend belirleyen dev bir endüstri olarak karşımızda. Türkiye'de ise yeni nesil kız grubu furyası henüz oldukça genç. Hal böyleyken birkaç ay önce çıkış yapan AURA'nın klibinin bir K-Pop grubunun yeni işiyle yan yana getirilmesi bile Türk dinleyicilerin dikkatini çekmeye yetti.

Şimdi sosyal medyada büyüyen tartışmanın ardından gözler hem AURA hem de KISS OF LIFE cephesinde. Gruplardan ya da ekiplerinden konuya dair bir açıklama gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.

Şimdilik bildiğimiz tek şey, “Tuzak” ve “SWEAT” kliplerinin yan yana konulmasının Türk ve Koreli K-Pop dinleyicilerini aynı tartışmada buluşturduğu. Son kararı ise iki klibi de izleyenlere bırakalım: Benzerlikler sizce yalnızca tesadüf mü, yoksa sosyal medyanın bu kez dikkat çekmekte haklı olduğu noktalar gerçekten var mı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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