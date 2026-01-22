Çinli Roewe’nin Yeni Yıldızı Türkiye’ye Gelse Piyasayı Karıştırır: Sadece 600 Bin Liraya Satılıyor

Çinli otomotiv devi SAIC’in alt markalarından olan Roewe’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni hibrit aracı M7 DMH, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekiyor. Henüz Çin dışında bir ülkede satışa sunulmayan modelin Türkiye’ye gelmesi halinde en ucuz sıfır araçlardan biri olabileceği belirtildi. 2 bin kilometreden fazla menzili olan aracın Çin’deki satış fiyatı ise 12 bin euro (yaklaşık 600 bin lira).