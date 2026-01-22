Çinli Roewe’nin Yeni Yıldızı Türkiye’ye Gelse Piyasayı Karıştırır: Sadece 600 Bin Liraya Satılıyor
Çinli otomotiv devi SAIC’in alt markalarından olan Roewe’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni hibrit aracı M7 DMH, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekiyor. Henüz Çin dışında bir ülkede satışa sunulmayan modelin Türkiye’ye gelmesi halinde en ucuz sıfır araçlardan biri olabileceği belirtildi. 2 bin kilometreden fazla menzili olan aracın Çin’deki satış fiyatı ise 12 bin euro (yaklaşık 600 bin lira).
En Düşük Emekli Aylığı Yüzde 18,4 Zamla 20 Bin Liraya Yükseldi
En düşük emekli aylığı ile ilgili yapılan düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18,4 zamla birlikte 20 bin liraya yükseltildi. Zam, ocak ayını da kapsayacak ve emeklilere ocak ayı zam farkı da ödenecek.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Üst Turu Neredeyse Garantiledi: Play-Off’ta Rakip Kim Olacak?
Galatasaray, 7. haftası tamamlanan Şampiyonlar Ligi’nde 10 puanla 17. sırada yer aldı. Galatasaray, lig aşamasının son maçı olan Manchester City mücadelesi öncesinde çok büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkmayı garantiledi. X’teki “Ülke Puanı” isimli hesap, Galatasaray’ın 10 puanla elenmesi için olması gereken tüm ihtimalleri hesapladı. Ayrıca Galatasaray’ın üst turdaki olası rakipleri de belli oldu.Kaynak: Ülke Puanı / X
Toplu Taşımada Yapay Zeka ile Sabit Duraklar Gidiyor Sanal Duraklar Geliyor
Avrupa ve Asya’daki büyük şehirlerde toplu ulaşım, yapay zekâ temelli uygulamalarla köklü bir dönüşümden geçiyor. Yolcu yoğunluğu ve anlık talepleri analiz eden sistemler, güzergâhları dinamik biçimde belirlerken, geleneksel sabit durak anlayışı yerini esnek ve geçici “sanal durak” noktalarına bırakıyor.
Ünlülere Yönelik Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Bilal Hancı Hakkında Karar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanınmış kişilere yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan yeni isimler olmuştu. Son olarak Hürriyet Gazetesi’nin magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut gözaltına alınmıştı.Gazeteci Burak Doğan, Bilal Hancı'ya yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildiğini, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
Usta Sanatçı Haldun Dormen Hayatını Kaybetti
Usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma alınmış, 12 Ocak’ta entübe edilmişti. Dormen’den kısa süre önce acı haber geldi, usta sanatçı yaşamını yitirdi.