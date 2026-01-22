onedio
Ankara ile Trabzon Arası Hızlı Trenle 4.5 Saate Düşecek

Ankara ile Trabzon Arası Hızlı Trenle 4.5 Saate Düşecek

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı projesinin birbirine entegre olmasıyla birlikte Ankara ile Trabzon arasındaki seyahat süresinin 4.5 saate düşeceğini söyledi. Bakan ayrıca hızlı tren projesinin Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den de geçeceğini sözlerine ekledi.
Trabzon
Emekli Sayısı Açıklandı: 25 Bin Liranın Üzerinde Maaş Alan Emekli Sayısı Belli Oldu

Emekli Sayısı Açıklandı: 25 Bin Liranın Üzerinde Maaş Alan Emekli Sayısı Belli Oldu

Emekli maaşı 2026 belli oldu. En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Peki kaç emekli 20 bin lira üzerinde maaş alıyor? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 25 bin liranın üzerinde maaş alan emekli sayısını açıkladı. Dünya gazetesindeki yazısında emeklileri anlatan Erdursun, 'Ülkemizde emekli­lerin yüzde 90’ı 25 bin li­ranın altında emekli aylığı alıyor' dedi.
Ev Alıp Satacaklar Dikkat: Tapuda Yeni Dönem 1 Şubat'ta Başlıyor

Ev Alıp Satacaklar Dikkat: Tapuda Yeni Dönem 1 Şubat'ta Başlıyor

Gayrimenkul ilanlarında sahteciliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama yürürlüğe girecek. Tapu işlemlerinde artık ‘gerçek satış bedeli’nin yer alması zorunlu hale gelecek. Emlak danışmanları ise yalnızca e-Devlet üzerinden yetkilendirme girebilecek. İşte 1 Şubat 2026’dan itibaren tapuda yeni dönemin detayları.
Çinli Roewe’nin Yeni Yıldızı Türkiye’ye Gelse Piyasayı Karıştırır: Sadece 600 Bin Liraya Satılıyor

Çinli Roewe'nin Yeni Yıldızı Türkiye'ye Gelse Piyasayı Karıştırır: Sadece 600 Bin Liraya Satılıyor

Çinli otomotiv devi SAIC’in alt markalarından olan Roewe’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni hibrit aracı M7 DMH, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekiyor. Henüz Çin dışında bir ülkede satışa sunulmayan modelin Türkiye’ye gelmesi halinde en ucuz sıfır araçlardan biri olabileceği belirtildi. 2 bin kilometreden fazla menzili olan aracın Çin’deki satış fiyatı ise 12 bin euro (yaklaşık 600 bin lira).
Çin
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Üst Turu Neredeyse Garantiledi: Play-Off’ta Rakip Kim Olacak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Üst Turu Neredeyse Garantiledi: Play-Off'ta Rakip Kim Olacak?

Galatasaray, 7. haftası tamamlanan Şampiyonlar Ligi’nde 10 puanla 17. sırada yer aldı. Galatasaray, lig aşamasının son maçı olan Manchester City mücadelesi öncesinde çok büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkmayı garantiledi. X’teki “Ülke Puanı” isimli hesap, Galatasaray’ın 10 puanla elenmesi için olması gereken tüm ihtimalleri hesapladı. Ayrıca Galatasaray’ın üst turdaki olası rakipleri de belli oldu.Kaynak: Ülke Puanı / X
galatasaray
Balıkesir’de En Büyüğü 4.5 Olan 9 Deprem Meydana Geldi: Ahmet Ercan "Gidiş Olağan Ama Şaşırtıyor" Dedi

Balıkesir'de En Büyüğü 4.5 Olan 9 Deprem Meydana Geldi: Ahmet Ercan "Gidiş Olağan Ama Şaşırtıyor" Dedi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 18.11’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin sonrasında 8 tane daha deprem yaşandı. Aynı bölgede son olarak gece saat 02.24’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak hâlen dinmemesi şaşırtıyor.” paylaşımında bulundu.
Balıkesir
Toplu Taşımada Yapay Zeka ile Sabit Duraklar Gidiyor Sanal Duraklar Geliyor

Toplu Taşımada Yapay Zeka ile Sabit Duraklar Gidiyor Sanal Duraklar Geliyor

Avrupa ve Asya’daki büyük şehirlerde toplu ulaşım, yapay zekâ temelli uygulamalarla köklü bir dönüşümden geçiyor. Yolcu yoğunluğu ve anlık talepleri analiz eden sistemler, güzergâhları dinamik biçimde belirlerken, geleneksel sabit durak anlayışı yerini esnek ve geçici “sanal durak” noktalarına bırakıyor.
Ünlülere Yönelik Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Bilal Hancı Hakkında Karar

Ünlülere Yönelik Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Bilal Hancı Hakkında Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanınmış kişilere yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan yeni isimler olmuştu.  Son olarak Hürriyet Gazetesi’nin magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut gözaltına alınmıştı.Gazeteci Burak Doğan, Bilal Hancı'ya yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildiğini, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
Usta Sanatçı Haldun Dormen Hayatını Kaybetti
etiket

Usta Sanatçı Haldun Dormen Hayatını Kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma alınmış, 12 Ocak’ta entübe edilmişti. Dormen’den kısa süre önce acı haber geldi, usta sanatçı yaşamını yitirdi.
