Sevgili Boğa, bugün Ay'ın güçlü çekimi seni yeni teknolojiler konusunda devrim yaratmaya itecek. Belki de bir online kursa kaydolmak, kod yazmayı öğrenmek ya da dijital dünyanın son trendlerini yakından takip etmek gibi heyecan verici adımlar atacaksın. Zihnin bugün bir bilgisayar işlemcisi gibi hızlı ve keskin çalışıyor; diğerlerinin gözünden kaçan bağlantıları ve detayları sen yakalayabiliyorsun.

Bir bilimsel araştırma ya da teknik bir projenin içindeysen, bugün o ünlü 'Evreka!' anını yaşayabilirsin. Okulda ya da iş yerindeki arkadaşlarınla yapacağın bir beyin fırtınası, senin vizyonunu genişletecek ve düşüncelerini iki katına çıkaracak. Bugün bilgiye sahip olmanın ötesine geçip onu paylaşarak çoğaltmanın keyfini çıkaracaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün keyifsiz bir 'ghosting' deneyimi yaşayabilirsin. Belki de günlerdir mesajlaştığın ve aranızda bir çekim hissettiğin kişi, bugün mesajlarına cevap vermez ya da seni görmezden gelir. Bu durum ilk başta seni öfkelendirebilir ama sonunda, evrenin seni senin enerjine uymayan birinden koruduğunu anladığında, bu sessizliği bir lütuf olarak kabul edebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…