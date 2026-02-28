onedio
Mart Boğa Burcu Aylık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Gökyüzü Mart ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Mart ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mart ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ay dönüştürücü enerjilere sahne oluyor! Ayın başında gerçekleşen Ay tutulması, sosyal çevrendeki bazı arkadaşlık ilişkilerini sonlandırıyor. Ve bu senin için bir nevi özgürleşme anlamına geliyor. Yaratıcılığını ve yeteneklerini tam anlamıyla sergilemeni engelleyen topluluklardan ayrılıyor ve kendini daha özgür hissettiğin, yeteneklerini daha rahat kullanabildiğin yeni alanlara yöneliyorsun. Bu değişim, profesyonel hedeflerini yeniden tanımlamanı ve vizyonunu daraltan dış etkilerden kurtulmanı da sağlıyor. 

Ayın ortasında ise Jüpiter'in ileri hareketi, iletişim ve eğitim alanındaki projelerinde büyük fırsatların kapısını aralıyor. Yakın çevrenle yürüttüğün işlerde, belki de daha önce gözden kaçırdığın kârlı iş birliklerini ve fırsatları yakalamaya başlayabilirsin. Yeni şeyler öğrenme tutkun ile birleşen güçlü vizyonun sayesinde her platformda, otoriteni sağlam bir şekilde kuruyor ve saygınlığını da artırıyorsun. Şimdi tüm gözleri üzerine çekme zamanı! 

Peki ya aşk? Ayın sonlarına doğru Venüs'ün burcuna geçmesiyle aşk hayatındaki belirsizlikler yerini büyük bir huzura bırakıyor. Kendi değerini yeniden keşfettiğin bu dönemde, partnerinin veya flörtlerinin seninle ilgilenme oranı da katlanarak artıyor. Çevrene yaydığın enerji ile arzuladığın güven dolu ilişkiyi kendine zahmetsizce çekmeyi başarıyorsun. Ama kalbinin kapılarını sonuna kadar açarken, sadece gerçek ve kalıcı sevgiyi hayatına kabul ediyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

