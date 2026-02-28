onedio
İsrail İran'a Saldırı Başlattı: Başkent Tahran'da Patlama Sesleri!

Dilara Şimşek
28.02.2026 - 09:30

İsrail İran'a saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz 'İran'a önleyici saldırı başlattık' açıklamasında bulundu. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Katz, İsrail genelinde derhal geçerli olmak üzere özel bir olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da son durum:

İsrail, İran’a ‘önleyici saldırı’ başlattıklarını duyurdu. Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ile müzakerelerde memnun değilim” açıklamasının ardından geldi. Trump, 27 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada İran’a saldırı başlatıp başlatmama sorusuna 'İstemiyorum ama bazen mecbur kalıyorsunuz” yanıtını vermişti. 

İsrail 28 Şubat Cuma sabahı İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenledi. Kentin pek çok noktasında patlama sesleri duyuldu, dumanlar yükseldi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın füze veya insansız hava aracı saldırılarıyla misilleme yapma ihtimaline karşı İsrail genelinde olağanüstü hal ilan etti.

