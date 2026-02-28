İsrail İran'a Saldırı Başlattı: Başkent Tahran'da Patlama Sesleri!

İsrail, İran’a ‘önleyici saldırı’ başlattıklarını duyurdu. Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ile müzakerelerde memnun değilim” açıklamasının ardından geldi. Trump, 27 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada İran’a saldırı başlatıp başlatmama sorusuna 'İstemiyorum ama bazen mecbur kalıyorsunuz” yanıtını vermişti.

İsrail 28 Şubat Cuma sabahı İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenledi. Kentin pek çok noktasında patlama sesleri duyuldu, dumanlar yükseldi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın füze veya insansız hava aracı saldırılarıyla misilleme yapma ihtimaline karşı İsrail genelinde olağanüstü hal ilan etti.