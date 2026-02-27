Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turundaki Rakibi Liverpool Oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi İngiltere'den Liverpool oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde Türkiye saati ile 14.00'da başlayan kura çekiminde temsilcimizin rakibi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında karşılaştığı Liverpool'u Rams Park'ta Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Kazanan çeyrek final biletini cebine koyacak.
Olası çeyrek final rakipleri de belli oldu.
