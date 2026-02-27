onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turundaki Rakibi Liverpool Oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turundaki Rakibi Liverpool Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.02.2026 - 14:16

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi İngiltere'den Liverpool oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde  Türkiye saati ile 14.00'da başlayan kura çekiminde temsilcimizin rakibi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında karşılaştığı Liverpool'u Rams Park'ta Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kazanan çeyrek final biletini cebine koyacak.

Kazanan çeyrek final biletini cebine koyacak.

Galatasaray Liverpool son 16 eşleşmesinin ilk maçı 10-11 Mart, rövanşı ise 17-18 Mart'ta oynanacak. İlk maç İstanbul'da Rams Park'ta oynanacak.

Olası çeyrek final rakipleri de belli oldu.

Olası çeyrek final rakipleri de belli oldu.

Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda Paris Saint-Germain ve Chelsea eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın