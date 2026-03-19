onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Pet Şişelerin Altındaki Gizli Tehlike: Plastik Şişelerdeki O Detay Hayat Kurtarıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2026 - 13:36

Gündelik hayatın vazgeçilmezi olan pet şişeler, sanıldığının aksine ciddi sağlık riskleri barındırabiliyor. Şişelerin altında yer alan ve genellikle göz ardı edilen üçgen içindeki numaralar, aslında o plastiğin hangi kimyasalları içerdiğini ve sağlığınız için ne kadar güvenli olduğunu fısıldıyor. Özellikle bazı numaralar kanserojen madde yayma riski taşırken, bazıları ise tek kullanımlık tasarlanmış durumda. İşte su içerken hayatınızı kurtaracak o kritik detaylar.

Kaynak: http://brightside.me/article/what-you...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu ayırdı yapabilmemizi sağlayan bazı standartlar mevcut. Kullanılan plastiği niteleyen türden...

Şişenizin altına bakarsanız orada bir damga ve yazı göreceksiniz. Bu da o şişenin hangi standarta ait olduğunu gösterecek.

En yaygın standartlar şu şekilde.

Hepsine sırayla göz atalım...

1. PET ya da PETE

PET ya da PETE olarak geçen bu plastik en yaygın kullanım oranına sahip. Fakat tek kullanıma uygun tasarlandıkları için, tekrardan doldurup kullandığınız takdirde suya ağır metaller ve çeşitli kimyasallar karışabiliyor ve böylece kullanan kişinin hormon dengesi dahi bozulabiliyor! Ayrıca bu şişeler doğada oldukça zor çözünüyor.

2. HDP ya da HDPE

Daha çok süt, deterjan, yağ muhafazaları, oyuncak ve plastik torbaların imalatında kullanılan HDPE ya da HDP, suya herhangi bir kimyasal karıştırmıyor ve su söz konusu olduğunda uzmanlar tarafından en tercih edilesi plastik olarak gösteriliyor.

3. PVC ya da V

PVC ya da V ismiyle şişelerin altında bulunan bu plastik, çoğunlukla yiyecek kapları, yumuşak materyaller ve oyuncaklar için kullanılıyor. Suya iki toksik materyal karıştırabilen bu plastiğin şişelerde kullanımı tavsiye edilmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4. LDPE

Suya herhangi bir kimyasal karıştırmasa da, bu plastiğin su şişesi olarak kullanılması yasak. Yine de eğer pakedinde bu plastiğin kullanıldığı bir gıda satın alıyorsanız iki kez düşünmeniz gerekiyor. Zira suya karıştırmadığı kimyasalları, gıdalara bulaştırabilme ihtimaline sahip.

5. PP

PP, sert ve hafif olmasıyla göze çarpıyor. Isıya karşı yüksek bir dirence sahip. Öyle ki, ısıtıldığında diğer plastiklerin aksine erimiyor. Bu da onu muhafaza ettiği ürün için iyi bir koruyucu yapıyor. PP, aynı zamanda gıdada yağlanma ve rutubeti engellemek için de ideal.

6. PS

PS, çok farklı amaçlarla kullanılan ucuz ve hafif bir plastik türü. Genellikle kullan-at tarzda bardaklar ve kaplar, yumurta kapları vs. için kullanılıyor. Isındığı zaman kanserojen bileşikler yayabiliyor. Bu yüzden uzun süreli kullanımlarda kesinlikle tavsiye edilmiyor.

7. PC, Diğer

Sporcu su şişeleri, biberonlar, yemek kaplarında kullanılan bu plastiğin, en tehlikeli ve uzak durulması gereken plastik olduğu söyleniyor. Karışık polikarbon materyallerden imal edildiği için geri dönüşüme uygun değil. Bunun da ötesinde, kullanımında BPA (Bisphenol A) kullanıldığı için yemeğe ya da içeceğe kimyasallar karıştırabiliyor.

Hala kullandığınız su şişesinin altına bakıp türünü kontrol etmediniz mi?

Ufacık bir detay, sağlığınıza korumanıza yardımcı olabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
602
173
74
38
32
30
19
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın