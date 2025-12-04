Sevgili Aslan, bugün İkizler Dolunayı, iş çevreni ve sosyal ilişkilerini harekete geçirerek, günün ilk saatlerinden itibaren enerjini yükseltebilir. Toplantıların yoğunlaştığı, ekip kararlarının hızla alındığı ve ortak projelerin ivme kazandığı bir gün seni bekliyor. Grup içinde, belki de hiç beklemediğin bir şekilde liderlik rolünü üstlenebilirsin. Çünkü herkes senin dinamik enerjine ve kararlı duruşuna hayran kalacak!

Tam da bu noktada bir süredir üzerinde çalıştığın, belki de bir türlü sonuçlandıramadığın bir iş bugün nihayet netleşebilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise kariyerinde yeni ufuklar açılabilir. Belki yeni bir proje teklifiyle karşılaşırsın, belki de sosyal ağlar üzerinden gelen bir fırsat kapını çalar. Ya da belki de bir anda aklına gelen bir fikir, iş planını genişletebilir. Görünen o ki bu Cuma günü şans seninle ve sen 'Haftayı burada bitirmeyelim, daha fazlasını yapabilirim' fikri ile gücüne güç katmaya hazırsın!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay'ın parlak ışığı seni sosyal ortamlarda ön plana çıkarıyor. Bir buluşmada, belki de hiç beklemediğin biri sana farklı bir gözle bakabilir. Tüm gözler üzerindeyken aşkı da çekeceğin aşikar. Öte yandan ilişkin varsa, partnerlerin seninle her zamankinden çok daha fazla gurur duyacak. Onu kendine bir kez daha hayran bırakma zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…