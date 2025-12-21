onedio
22 Aralık - 28 Aralık Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta iş hayatında yoğun bir döneme giriş yapıyorsun. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, profesyonel duruşunu daha da pekiştireceğin bir dönem seni bekliyor. İşler belki hızlı ilerlemiyor olabilir ama emin adımlarla ve sağlam temeller üzerine kurulu bir şekilde ilerleyeceği aşikar! Haliyle bu sürecin sonunda uzun vadeli başarılar elde edebileceksin.

Haftanın sonlarına doğru ise Merkür ile Chiron üçgeni sayesinde, doğru kelimeleri bulup iş ilişkilerini güçlendireceksin. Bir süredir yaşanan tartışmaları, fikir ayrılıklarını ve sorunları çözüme kavuşturacaksın. İşte bu noktada, profesyonel duruşundan güç almalısın. Böylece hayatının geri kalanında güçlenebilir, maddi ve manevi anlamda rahat edeceğin bir düzen inşa edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta küçük ama anlamlı jestler önem kazanıyor... Partnerinle gündelik hayatı paylaşmanın, ilişkini daha da güçlendireceği bir dönemdesin. Onunla hayatı paylaşırken, özel bir tarifi sadece onun için hazırlamayı, birlikte kaliteli vakit geçirmeyi veya belki de uzun zamandır gitmek istediği tiyatro oyununa bilet almayı düşünmelisin. Bu sayede aşkta kazanan taraf olacaksın. Elin ya da partnerinin yüzünü güldürdüğünde, için huzur dolacak göreceksin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

