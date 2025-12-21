Sevgili Aslan, bu hafta iş hayatında yoğun bir döneme giriş yapıyorsun. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, profesyonel duruşunu daha da pekiştireceğin bir dönem seni bekliyor. İşler belki hızlı ilerlemiyor olabilir ama emin adımlarla ve sağlam temeller üzerine kurulu bir şekilde ilerleyeceği aşikar! Haliyle bu sürecin sonunda uzun vadeli başarılar elde edebileceksin.

Haftanın sonlarına doğru ise Merkür ile Chiron üçgeni sayesinde, doğru kelimeleri bulup iş ilişkilerini güçlendireceksin. Bir süredir yaşanan tartışmaları, fikir ayrılıklarını ve sorunları çözüme kavuşturacaksın. İşte bu noktada, profesyonel duruşundan güç almalısın. Böylece hayatının geri kalanında güçlenebilir, maddi ve manevi anlamda rahat edeceğin bir düzen inşa edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta küçük ama anlamlı jestler önem kazanıyor... Partnerinle gündelik hayatı paylaşmanın, ilişkini daha da güçlendireceği bir dönemdesin. Onunla hayatı paylaşırken, özel bir tarifi sadece onun için hazırlamayı, birlikte kaliteli vakit geçirmeyi veya belki de uzun zamandır gitmek istediği tiyatro oyununa bilet almayı düşünmelisin. Bu sayede aşkta kazanan taraf olacaksın. Elin ya da partnerinin yüzünü güldürdüğünde, için huzur dolacak göreceksin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…