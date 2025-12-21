onedio
22 Aralık - 28 Aralık Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Aralık - 28 Aralık haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için iş yaşamında bir dönüm noktası olacak. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, profesyonel hayatında daha kararlı ve güçlü bir duruş sergileyeceğin bir döneme adım atacaksın. Bu aşamada, işlerin hızlı ilerlememesi seni endişelendirmesin. Çünkü emin adımlarla ve sağlam temeller üzerine kurulan bu süreç, sonunda uzun vadeli başarıları beraberinde getirecek.

Haftanın sonlarına doğru ise Merkür ile Chiron'un oluşturduğu üçgen açıdan etkilenebilirsin. İş ilişkilerinde doğru kelimeleri bulmanı sağlayan bu enerji sayesinde, bir süredir can sıkıcı olan tartışmaları, fikir ayrılıklarını ve sorunları çözüme kavuşturabilirsin. İşte bu noktada, profesyonel duruşundan aldığın güçle, hayatının geri kalanında daha güçlü ve rahat bir düzen inşa edebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

