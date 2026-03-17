Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay’ın konumu senin yönetici gezegenin Mars ile tatlı bir etkileşim içinde. Bu durum, güne adeta bir enerji patlamasıyla başlamanı sağlıyor. Kendini her zamankinden daha cesur ve kararlı hissedeceksin. Uzun süredir ertelediğin işleri yoluna koymak ve çevrendeki insanlara liderlik etmek için harika bir gün. Enerjin o kadar yüksek ki, girdiğin her ortamda ışığınla herkesi etkilemeyi başaracaksın.

Ancak günün ilerleyen saatlerinde Merkür’ün yapacağı ufak bir sert açı, iletişimde fevri çıkışlar yapmana neden olabilir. Kendini ifade ederken 'ben' dilini kullanmaya özen göster ama karşındakileri de kırmamaya dikkat et. Planlarını hayata geçirirken biraz sabırlı olursan, günün sonunda hedeflerine sandığından çok daha yakın olduğunu göreceksin. Bugün senin günün, parlamaktan çekinme!