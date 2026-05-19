Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Antarktika'da Bulunan 380 Milyon Yıllık Fosil Ezber Bozdu

Koharalepis jarviki olarak adlandırılan ve nesli tükenmiş olan bu lop yüzgeçli balık türü, 'Balıklar Çağı' olarak da bilinen Devoniyen Dönemi’nde yaşam sürüyordu. Bugün buzullarla kaplı olan Antarktika bölgesinin canlının yaşadığı dönemde Gondwana süperkıtasının bir parçasını oluşturduğu biliniyor. Yaklaşık 1 metre uzunluğuna erişebilen bu yırtıcı canlının sığ sularda pusu kurarak avlandığı tahmin ediliyor. Fosil üzerinde yapılan anatomik incelemeler, canlının küçük gözlere sahip olduğunu ve avlanma esnasında görme duyusundan ziyade diğer duyusal mekanizmalarını kullandığını ortaya koyuyor.