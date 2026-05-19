Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Antarktika'da Bulunan 380 Milyon Yıllık Fosil Ezber Bozdu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 11:35

Omurgalı canlıların sucul yaşamdan karasal yaşama geçiş dönemine dair önemli bir bilimsel gelişme kaydedildi. Bilim insanları, Antarktika'da bulunan ve Devoniyen Dönemi’ne ait olan 380 milyon yıllık bir balık fosilini yeni nesil teknolojilerle inceleyerek kara canlılarının kökenine dair kritik bulgulara ulaştı. Avustralya'daki Flinders Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları, Frontiers in Ecology and Evolution dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına sunuldu.

https://www.iflscience.com/the-first-...
Onlarca yıl önce Antarktika'nın Lashly Dağları'nda bulunan antik fosil dönemin iklimsel ve coğrafi yapısını yansıtıyor

Koharalepis jarviki olarak adlandırılan ve nesli tükenmiş olan bu lop yüzgeçli balık türü, 'Balıklar Çağı' olarak da bilinen Devoniyen Dönemi’nde yaşam sürüyordu. Bugün buzullarla kaplı olan Antarktika bölgesinin canlının yaşadığı dönemde Gondwana süperkıtasının bir parçasını oluşturduğu biliniyor. Yaklaşık 1 metre uzunluğuna erişebilen bu yırtıcı canlının sığ sularda pusu kurarak avlandığı tahmin ediliyor. Fosil üzerinde yapılan anatomik incelemeler, canlının küçük gözlere sahip olduğunu ve avlanma esnasında görme duyusundan ziyade diğer duyusal mekanizmalarını kullandığını ortaya koyuyor.

Gelişmiş nötron görüntüleme teknolojisi sayesinde fosilin kafatası yapısı zarar görmeden detaylıca incelendi

Flinders Üniversitesi Paleontoloji Laboratuvarı’ndan Corinne Mensforth liderliğindeki araştırma ekibi, fosilin bütünlüğünü korumak adına nötron görüntüleme tekniğine başvurdu. Bu yöntemle incelenen kafatası iç kemikleri, balığın beyin kutusu ve sinir sistemi anatomisi hakkında hayati bilgiler sağladı. Elde edilen verilere göre, canlının kafatasının üst bölümünde su yüzeyine yakın yerlerde ek hava alımını kolaylaştıran özel açıklıklar tespit edildi. Ayrıca beyin yapısı içinde, ışığı algılama ve günlük ritimleri düzenleme işlevi gören bir organın izlerine ulaşıldı.

Yaşayan akciğerli balıklar ile tarih öncesi fosiller arasındaki benzerlikler evrimsel sürecin çok aşamalı yapısını kanıtlıyor

Araştırma sonuçları, sudan karaya geçiş trendinin tek bir evrimsel olayla sınırlı kalmadığını, aksine farklı dönemlerde ve farklı türlerde bağımsız olarak tekrarlandığını gösteriyor. Günümüzde varlığını sürdüren ve hava soluma yeteneğine sahip olan akciğerli balıkların genom haritaları da bu tezi destekliyor. Koharalepis fosilinden elde edilen anatomik verilerle modern türlerin genetik yapıları karşılaştırıldığında, sucul canlıların karasal yaşama uyum sağlama sürecinin sanılandan çok daha karmaşık bir hat izlediği anlaşılıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
