Türkiye'nin ve Dünyanın Boy Ortalaması Belli Oldu: Hangi Ülke En Uzun?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 17:55

Bilimsel verilere göre, insanlık olarak son 150 yılda 'büyüme atağı' geçirdik. Yani hem erkeklerin hem de kadınların boylarında ortalama olarak bir artış kaydedildi. BBC, bu güncel verilerin ışığında interaktif bir uygulama geliştirdi. Uygulamada boyunuzu, cinsiyetinizi ve kıyaslamak istediğiniz ülkeyi seçerek boyunuzun kıyaslamasını yapabiliyorsunuz.

Ayrıca en kısa ve en uzun boylu ülkelerin de grafiklerine de yer verildi.

İşte detaylar!

Kaynak: BBC

İnsanlık, çağlar boyunca boy uzunluğunda dalgalanmalar yaşadı.

Özellikle de büyük değişim dönemlerinde boy uzunluğunda büyük dalgalanmalar yaşandığı bilimsel bir gerçek. 

Örneğin BBC'nin aktardığına göre, küresel sağlık bilimcilerinden oluşan bir ağ olan NCD-RisC'in 2017'de yayımladığı araştırmada, 200 ülkeden 1896-1996 yılları arasında doğmuş kadın ve erkeklerin biyometrik verileri incelendi. Söz konusu verilerde, 100 yılda erkeklerin ortalama boyunun 162 santimden 171 santime, kadınların boyununsa 151 santimden 159 santime yükseldiği sonucuna ulaşıldı.

Yirminci yüzyıldaki yaşam koşulları ise boy uzunluğunu artırdı. Besleyici gıdalara, temiz suya erişim ve tıbbi ilerlemeler sayesinde insanların boy ortalaması da yükseldi.

Günümüzde en kısa boylu ülkeler aşağıdaki gibidir:

Bu grafikte 1996 doğumlu bir erkeğin, en kısa olduğu ülkeleri ve ülkelerin boy ortalamalarını görüyorsunuz.

Kadınların en kısa boylu olduğu ülkeler ise aşağıdaki gibidir:

Dolayısıyla kadınlarda 152.8'in altında bir boya sahipseniz, dünyanın en kısa kadınları arasında yer alıyorsunuz.

Peki en uzun boylu erkekler hangi ülkelerde yaşıyor?

NCD RisC verilerine göre en uzunlu boylu erkekler Hollanda, Belçika ve Estonya'da yaşıyor. Hollanda'da 182.54 cm ortalama varken en yakın rakibi Belçika'da ise 181.7 cm boy ortalaması görülüyor.

Kadınların en uzun olduğu ülkelerde ise başı Letonya çekiyor.

Letonya, 169.8 ile listenin başında yer alıyor. Yani bir kadın olarak boyunuz 166.34'den uzunsa, siz dünyanın en uzun kadınları arasındasınız. Letonya'yı Hollanda, Estonya ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Dünyanın en uzun kadın ve erkekleri listesinde, Türkiye yer almıyor.

Türkiye'nin kadınlarda boy ortalaması 160.5 cm, erkeklerde ise 174.2 cm.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
