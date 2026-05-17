Bambaşka Biri Oldu: Hande Yener'in Son Hali Olay Yarattı!

Kariyerine başladığı ilk dönemlerden itibaren yalnızca hit şarkılarıyla değil, sürekli yenilediği tarzı, cesur sahne kostümleri ve sınır tanımayan imaj değişimleriyle de konuşulan Yener; pop müziğin adeta “marjinal kraliçesi” olarak görülüyor. Sahneye bazen metrelerce uzunlukta peruklarla, bazen futuristik makyajlarla, bazen de alışılmışın çok dışında kombinlerle çıkan ünlü şarkıcı, yıllardır “ne yapacağı asla tahmin edilemeyen” isimlerin başında geliyor.

Kimileri tarafından günümüzün Aysel Gürel’i olarak yorumlanan Hande Yener; hem sivri çıkışları hem toplumsal konulardaki dik duruşu hem de risk almaktan korkmayan tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Özellikle son yıllarda verdiği konserler ve sahne şovlarıyla sosyal medyada sık sık viral olan Yener, her yeni görüntüsüyle gündem yaratmayı başaranlardan.