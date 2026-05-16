Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Telefon Şifresini Vermedi

Emrullah Erdinç, Sözcü TV yayınında operasyon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdinç, Rasim Ozan Kütahyalı’nın telefon şifresini emniyet birimlerine vermediğini öne sürdü.

Gazeteci açıklamasında, 'Rasim Ozan telefon şifresini vermedi. Rasim'in sorgusu Adana'da başladı. Şüphelilerin tamamı yarın adliyeye sevk edilecek. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir süreç yürütmüş, anlık bir şey değil uzun zamandır süren bir süreç. Soruşturmayı yürüten birimler ellerindeki delillerin çok sağlam olduğunu ifade etti.' ifadelerini kullandı.