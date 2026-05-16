Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Telefon Şifresini Vermedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 22:09

Adana merkezli olarak 21 ilde düzenlenen operasyonda, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 128 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor.

Adana’da işlemleri başlayan Kütahyalı’nın, telefonunun şifresini emniyet birimlerine vermediği öne sürüldü. Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç, soruşturma dosyasındaki delillerin oldukça güçlü olduğunu ifade etti.

Geniş çaplı operasyonda gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarına ilişkin Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon düzenlenmişti.

Bu operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da vardı.

"Deliller çok sağlam"

Emrullah Erdinç, Sözcü TV yayınında operasyon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdinç, Rasim Ozan Kütahyalı’nın telefon şifresini emniyet birimlerine vermediğini öne sürdü.

Gazeteci açıklamasında, 'Rasim Ozan telefon şifresini vermedi. Rasim'in sorgusu Adana'da başladı. Şüphelilerin tamamı yarın adliyeye sevk edilecek. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir süreç yürütmüş, anlık bir şey değil uzun zamandır süren bir süreç. Soruşturmayı yürüten birimler ellerindeki delillerin çok sağlam olduğunu ifade etti.' ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı suçlamaları kabul etmedi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan mülakatlara da değinen Emrullah Erdinç, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakkındaki suçlamaları reddettiğini aktardı.

Erdinç’in verdiği bilgilere göre Kütahyalı, hesabına giren paraların yatırım amaçlı olduğunu savundu. Öte yandan soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “kasa” olduğu yönünde iddiaların da yer aldığı öne sürüldü.

Bankacılık ve emniyet personelinin yanı sıra avukatlar da gözaltında.

Yürütülen incelemelerin ardından aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu şüphelilere yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı ilk açıklamada bir yanlış anlaşılma olduğunu dile getirmişti. 

Suçlamaları hem basın karşısında hem de emniyette reddeden Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili Cem Küçük ve Ahmet Hakan da sert yazılar kaleme aldı.

Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'para düşkünlüğü' olduğunu iddia etmişti.

