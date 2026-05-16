YouTube’da Yaklaşık 4 Milyon Abonesi Olan Fenomen Hülya Sönmez Trafikte Tartıştığı Sürücüye Kafa Attı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.05.2026 - 10:58

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde trafikte yaşanan bir kavga sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan “Kelebek Sarsılmaz” isimli YouTube kanalının sahibi Hülya Sönmez, trafikte tartıştığı kadın sürücüye kafa attı. Fenomen isme 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

YouTube fenomeni Hülya Sönmez'in trafikte karıştığı kavganın cezası büyük oldu.

Olay, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada “Kelebek Sarsılmaz” ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez’in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
