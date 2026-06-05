Teknolojik Üfürükçü Pek Çok Kişinin Yaşam Enerjisini Emdi: Müge Anlı'ya Şikayet Yağdı

‘Bilinçaltı temizliği’ vaadiyle 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden Tuğba Nur isimli genç kadın 10 kişilik öğrenci grubunun yer aldığı bir grupla seans aldıklarını anlattı. Tuğba Nur, İnci Gürgül tarafından 'bilinçaltı temizliği' vaadiyle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Daha önce farklı kişilerden de seans aldığını ve çok para harcadığını belirten genç kadın, İnci Gürgül tarafından karanlık bir ortamda yapılan seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini iddia etti. Daha önce psikiyatriste gittiğini açıklayan Tuğba Nur, İnci Gürgül'ün kendisine psikiyatristin verdiği ilaçları bıraktırdığını açıkladı. Tuğba Gürgül ayrıca,'Başka birinden bilinçaltı temizliği alırken bana İnci Hoca'yı önerdi, tanıştık 'Eğitim alman gerek' dedi. Bir önceki kişiye seansına 1500 TL ödüyordum. Ben o zaman güzellik uzmanı olarak çalışıyordum. Güzellik uzmanıyım ama asgari ücretle çalışmıyordum. Gayet güzel bir maaşım vardı. Onlar a istediğim kadar seans alabiliyordum. Bana şunu vaat ettiler. 'Bunu bu kadar seans alırsan şu kadar para kazanabilirsin, hayatın güzelleşir, problemlerin çözülür.' dediler. Bana 'Üzerinde nazar var, teker teker çözülmesi gerek, kan, bağlama, kısmet büyüsü var bunların çözülmesi gerek. İnsan kendine ağzından çıkan kelimelerle de büyü yapabilir.' dedi.' açıklamalarında bulundu.