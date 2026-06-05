article/comments
article/share
Haberler
TV
Teknolojik Üfürükçü Pek Çok Kişinin Yaşam Enerjisini Emdi: Müge Anlı'ya Şikayet Yağdı

Teknolojik Üfürükçü Pek Çok Kişinin Yaşam Enerjisini Emdi: Müge Anlı'ya Şikayet Yağdı

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2026 - 12:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kez teknolojik üfürükçü konusu gündem oldu. İnsanların yaşam enerjisini yükselteceğini iddia eden üfürükçünün bir seanstan 80 euro aldığı iddia edildi. Müge Anlı, yayına başvuran ve mağdur olan kişinin Sağlık Bakanlığı'na da şikayette bulunduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir üfürükçü daha gündem oldu. Ancak bu kez teknolojik üfürükçü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir üfürükçü daha gündem oldu. Ancak bu kez teknolojik üfürükçü!

‘Bilinçaltı temizliği’ vaadiyle 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden Tuğba Nur isimli genç kadın 10 kişilik öğrenci grubunun yer aldığı bir grupla seans aldıklarını anlattı. Tuğba Nur, İnci Gürgül tarafından 'bilinçaltı temizliği' vaadiyle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Daha önce farklı kişilerden de seans aldığını ve çok para harcadığını belirten genç kadın, İnci Gürgül tarafından karanlık bir ortamda yapılan seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini iddia etti. Daha önce psikiyatriste gittiğini açıklayan Tuğba Nur, İnci Gürgül'ün kendisine psikiyatristin verdiği ilaçları bıraktırdığını açıkladı. Tuğba Gürgül ayrıca,'Başka birinden bilinçaltı temizliği alırken bana İnci Hoca'yı önerdi, tanıştık 'Eğitim alman gerek' dedi. Bir önceki kişiye seansına 1500 TL ödüyordum. Ben o zaman güzellik uzmanı olarak çalışıyordum. Güzellik uzmanıyım ama asgari ücretle çalışmıyordum. Gayet güzel bir maaşım vardı. Onlar a istediğim kadar seans alabiliyordum. Bana şunu vaat ettiler. 'Bunu bu kadar seans alırsan şu kadar para kazanabilirsin, hayatın güzelleşir, problemlerin çözülür.' dediler. Bana 'Üzerinde nazar var, teker teker çözülmesi gerek, kan, bağlama, kısmet büyüsü var bunların çözülmesi gerek. İnsan kendine ağzından çıkan kelimelerle de büyü yapabilir.' dedi.' açıklamalarında bulundu.

Seans ücretinin 80 euro olduğu öğrenilen İnci Gürgül yayına katılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın