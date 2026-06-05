Teknolojik Üfürükçü Pek Çok Kişinin Yaşam Enerjisini Emdi: Müge Anlı'ya Şikayet Yağdı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kez teknolojik üfürükçü konusu gündem oldu. İnsanların yaşam enerjisini yükselteceğini iddia eden üfürükçünün bir seanstan 80 euro aldığı iddia edildi. Müge Anlı, yayına başvuran ve mağdur olan kişinin Sağlık Bakanlığı'na da şikayette bulunduğunu açıkladı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir üfürükçü daha gündem oldu. Ancak bu kez teknolojik üfürükçü!
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Seans ücretinin 80 euro olduğu öğrenilen İnci Gürgül yayına katılmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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