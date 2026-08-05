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Sigaraya Zam Geldi: En Ucuz Sigara 115 TL Oldu

Sigaraya Zam Geldi: En Ucuz Sigara 115 TL Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.08.2026 - 12:39
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın paylaşımına göre en ucuz sigara 115 TL olurken en pahalısı ise 130 TL’ye yükseldi.

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Sigaraya zam geldi: Yeni sigara fiyatları belli oldu.

Sigaraya zam geldi: Yeni sigara fiyatları belli oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sigara fiyatlarına yeni bir zammın geldiğini duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre JTI grubundaki sigaralara 10 TL zam geldi.

Son düzenlemeyle birlikte gruptaki en düşük sigara fiyatı 115 TL oldu. En pahalı sigara ise 130 TL'ye ulaştı. TBYD Başkanı Dündar, hafta başında da başka bir sigara grubuna zam yapıldığını ifade etmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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