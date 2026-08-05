Sigaraya Zam Geldi: En Ucuz Sigara 115 TL Oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sigara fiyatlarına yeni bir zammın geldiğini duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre JTI grubundaki sigaralara 10 TL zam geldi.

Son düzenlemeyle birlikte gruptaki en düşük sigara fiyatı 115 TL oldu. En pahalı sigara ise 130 TL'ye ulaştı. TBYD Başkanı Dündar, hafta başında da başka bir sigara grubuna zam yapıldığını ifade etmişti.