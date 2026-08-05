Umutsuzluk İstilası: Umut Etmek Neden Bazen Tehlikeli Gelir?

Ne var ki hayat ağırlaştığında; ekonomik koşullar zorlaştığında, güven duygumuz sarsıldığında, toplumsal riskler arttığında ve gelecek öngörülemez hâle geldiğinde, iyi ihtimallere açık olma becerimiz de zayıflamaya başlar. Tam umuda en fazla ihtiyaç duyduğumuz yerde umut etmekte zorlanırız.

Çünkü umut yalnızca zihnimizde kurduğumuz iyimser bir cümle değildir. Umut edebilme hâlimiz, kendimizi ne kadar güvende hissettiğimizle de yakından ilişkilidir.

Polivagal teoriye göre sinir sistemimiz, çevremizdeki güven ve tehlike işaretlerini biz daha bilinçli olarak değerlendirmeden önce tarar. Bu süreçte önemli rol oynayan vagus siniri, beyin sapından çıkar; boyun, göğüs ve karın bölgesine uzanarak kalp, akciğerler ve sindirim sistemi dâhil pek çok organla beyin arasında iletişim kurulmasına katkı sağlar.

Sinir sistemimiz tehlike algıladığında vagus siniri “gerilmez”; bedenimizin çalışma düzeni değişir. Kalp atışımız hızlanabilir, nefesimiz yüzeyselleşebilir, kaslarımız kasılabilir. Savaşmaya, kaçmaya ya da donup kalmaya yönelebiliriz. Bir başka korunma biçimi de boyun eğmektir. Sevdiğimiz insanlarla bağımız kopmasın diye kendi ihtiyaçlarımızdan vazgeçebildiğimiz gibi; dışlanmamak, yalnız bırakılmamak, damgalanmamak ya da etiketlenmemek için de uyum gösterir, itirazımızı yutar ve kendimizden uzaklaşırız. Sinir sistemi için gruba ait kalmak, zaman zaman haklı olmaktan veya kendimizi açıkça ifade etmekten daha güvenli görünebilir.

Tehlike yalnızca karşımızda duran somut bir olay da değildir. Ekonomik bir çıkmaz, hukuki bir sorun, bedensel bir hastalık, sosyal bir yara, geçmişten taşınan bir acı veya durmaksızın felaket senaryoları üreten zihnimiz de sinir sistemimizi alarma geçirebilir.

İnsan tehdit altındayken zihinsel görüş alanı daralır. Beynin düşünme, değerlendirme ve yeni seçenekler üretmeyle ilişkili bölümlerine ulaşmak zorlaşır. Zihin, “Başka ne mümkün?” diye sormak yerine, “Kendimi nasıl koruyacağım?” sorusuna kilitlenir.