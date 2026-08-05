Quick Sigorta’nın Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Quick Sigorta’nın halka arzına gösterilen güven ve ilgi, bizim için son derece kıymetlidir. Şirketimize güven duyarak bu yolculuğa ortak olan tüm yatırımcılarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Quick Sigorta’yı kurarken hedefimiz yalnızca başarılı bir sigorta şirketi oluşturmak değildi. Amacımız; teknolojiyi odağına alan, güçlü sermaye yapısına sahip, yenilikçi ürünler geliştiren ve sigortacılığın geleceğine yön veren bir şirket inşa etmekti. Bugün geldiğimiz noktada, yaklaşık 9 bin acentemiz, 30 milyonu aşan poliçemiz, 101,5 milyar TL aktif büyüklüğümüz ve 25,1 milyar TL özsermayemizle Türkiye’nin en büyük hayat dışı sigorta şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yaklaşık 12 yıl sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra hayat dışı sigorta sektöründe gerçekleştirilen ilk halka arzı başarıyla tamamlamış olmak, yalnızca şirketimiz açısından değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarındaki temsili açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Quick Sigorta’nın halka arzını, sektörümüzün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir adım olarak görüyoruz.

Halka arzımızın en önemli özelliği, ortak satışı içermemesi ve tamamının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesidir. Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı şirketimize aktarılacak; güçlü sermaye yapımızı daha da destekleyerek sürdürülebilir büyümemizi güçlendirecek ve uzun vadeli değer üretme kapasitemizi artıracaktır.

Bu halka arz, yalnızca sermayemizi güçlendiren bir finansman işlemi değildir. Aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme anlayışımızı sermaye piyasalarının disipliniyle daha ileri taşıyan stratejik bir adımdır. “Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe” yaklaşımımızın özü de budur.

Sigorta; üretimin, yatırımın, ticaretin ve toplumsal refahın sürdürülebilirliğini mümkün kılan en önemli güven mekanizmalarından biridir. Güçlü sermaye yapısına sahip, şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş sigorta şirketleri, ekonomik dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu nedenle Quick Sigorta’nın halka arzını yalnızca şirketimizin büyüme yolculuğunda yeni bir aşama olarak değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir adım olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu halka arzın gerçek kazananı yalnızca Quick Sigorta değil; sermaye piyasalarımız, sigorta sektörümüz ve ülkemiz olacaktır.

Bugüne kadar bize güvenen milyonlarca sigortalımız, binlerce acentemiz ve iş ortaklarımızla birlikte güçlü bir başarı hikâyesi yazdık. Bugün bu başarı hikâyesine yatırımcılarımız da ortak oldu. Bundan sonraki en büyük sorumluluğumuz; bize duyulan bu güvene layık olmak, istikrarlı büyümemizi sürdürmek, kurumsal yönetim anlayışımızı daha da güçlendirmek ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer üretmeye devam etmektir.

Quick Sigorta için halka arz bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. “Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe” anlayışıyla; sigortalılarımız, acentelerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve yatırımcılarımızla birlikte Türkiye’nin güven ortağı olmaya ve geleceğe değer üretmeye devam edeceğiz.”

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