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Tatlı Severlerin Karşı Koyamayacağı 6 Şahane Tatlı Tarifi

Tatlı Severlerin Karşı Koyamayacağı 6 Şahane Tatlı Tarifi

Yemekcom
Yemekcom - Onedio Üyesi
05.08.2026 - 13:35
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Tatlı söz konusu olduğunda bazen bir dilim kek, bazen kaşık kaşık yenilen sütlü bir tatlı, bazen de şerbetini tam kıvamında çekmiş nefis bir klasik bütün günü güzelleştirmeye yetiyor. Tatlı tarifleri arasında seçim yapmak zor olabilir ama bazı lezzetler var ki daha ilk lokmada insanı kendine hayran bırakıyor.

Canınız şöyle özenli ama yapımı göz korkutmayan bir tatlı yemek istediyse doğru yerdesiniz. Çay saatine, akşam yemeği sonrasına ya da sadece kendinizi biraz şımartmak istediğiniz anlara yakışacak birbirinden nefis tarifleri bir araya getirdik.

Kimi çikolatasıyla baş döndürecek, kimi hafifliğiyle favoriniz olacak, kimi de sunumuyla sofranın yıldızına dönüşecek. Bu şahane tatlı tariflerini hemen şimdi kaydetmeyi ve içlerinden birini hemen seçmeyi unutmayın. Mutfaktan bekleniyorsunuz.

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Sütlaç Tarifi

Sütlaç Tarifi

Mutfağımızın en özel, en ferah, en sevilen tatlılarından sütlaç ile listemize başlıyoruz. Doğru miktarda kullanılan pirinci, tam olması gereken şekildeki kıvamıyla tıpkı annelerimizin yaptığı gibi nefis bir sütlaç hazırlamak istiyorsanız bu sütlaç tarifi tam size göre demektir.

Kakaolu Islak Kek Tarifi

Kakaolu Islak Kek Tarifi

Çay saatlerinin, gün menülerinin en sevilen ismi kakaolu ıslak kek de bu listede olması gerekenlerden tabii ki. Onu sevmeyen zaten yok ama 'Benim yaptıklarım neden bir türlü istediğim dokuda olmuyor' diye düşünenler de az değil. İşte bu sorunu ortadan kaldıracak tarif geliyor, karşınızda: Tam kıvamında kakaolu ıslak kek tarifi!

Çilekli Magnolia Tarifi

Çilekli Magnolia Tarifi

Sütlü ve meyveli tatlıların en sevilenlerinden magnolia, sizin de favorileriniz arasındaysa yaklaşın böyle. Çilek, muz ya da sevdiğiniz, mevsime uygun diğer meyvelerle kolayca çeşitlendirebileceğiniz bu efsane tatlıyı evde, ellerinizle mükemmel bir kıvamda hazırlamak istiyorsanız bu tarifi uygulamanız yeterli: Magnolia tarifi

Kedidilli Tiramisu Tarifi

Kedidilli Tiramisu Tarifi

Şimdi de İtalyan mutfağına doğru ilerliyor ve İtalyan mutfağının dünyaca meşhur lezzetlerinden tiramisuya sözü bırakıyoruz. Canınız her tiramisu yemek istediğinde İtalya'ya gidemeyeceğinize göre, gerçek tiramisu lezzetini evde nasıl kolayca yakalayabileceğinizi bilmenizde fayda var. İşte ihtiyacınız olan o orijinal tiramisu tarifi de burada.

Kolay Şekerpare Tarifi

Kolay Şekerpare Tarifi

Şerbetli tatlı severlerin favorisi de burada sizi bekliyor. Hem de hazırlaması en kolay haliyle. Onu evde nasıl mı tam kıvamında yapacaksınız, hemen anlatalım: 

  • Şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. 

  • Hamur için tereyağı, pudra şekeri, 1 yumurta ve 1 yumurtanın akı, irmik, sıvı yağ, karbonat, kabartma tozu ve unu karıştırarak yoğurun. 

  • Ceviz büyüklüğünde şekillendirip üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün, çatal ile çizikler atın ve 180°C'de yaklaşık 20 dakika pişirin. 

  • İlk sıcaklığı çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti döküp şerbetini çekince servis edin. İşte bu kadar!

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Fondü Tarifi

Fondü Tarifi

Tatlı deyince aklına bolca çikolata ve meyve gelenlerin favorisi fondü ile listemizi tamamlıyoruz. Bu tarifi uygulamak için tek yapmanız gereken bitter çikolatayı ya da dilediğiniz farklı çeşitteki çikolataları benmari usulü yavaş yavaş eritmek. Ardından sevdiğiniz meyveleri bana bana dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. 

Afiyetler olsun!

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Pratik ve şık yemek tarifleri, popüler ve trend mekan önerileri, eğlenceli listeler, güldürürken yedirenler.
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