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Piyango Talihlisi Kadın, Yaklaşık 55 Milyon TL Kazandığı Bileti Çöpe Attı

Piyango Talihlisi Kadın, Yaklaşık 55 Milyon TL Kazandığı Bileti Çöpe Attı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 14:02
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İtalya'da 1 milyon euro kazandığından habersiz piyango biletini çöpe atan bir kadının imdadına temizlik işçileri yetişti. Tonlarca atığın içinde, özel tesislerde günlerce süren inanılmaz bir arama operasyonu sonucunda talih kuşu çöpten tek parça halinde çıkarıldı.

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İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde akıllara durgunluk veren bir piyango serüveni yaşandı.

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde akıllara durgunluk veren bir piyango serüveni yaşandı.

Büyük ikramiye olan 1 milyon euroyu kazanan ancak biletini yanlışlıkla çöpe atan bir talihli, atık yönetimi ekiplerinin insanüstü çabası sayesinde servetine kavuştu. Bölgenin temizlik faaliyetlerini yürüten SANB şirketinin yöneticisi Roberto Nicola Toscano'nun bizzat yönettiği operasyonla, doğru çöp kamyonu tespit edilerek tonlarca atığın içinde iğneyle kuyu kazar gibi bilet arandı. Şans eseri tek parça halinde bulunan bilet, talihli kadına felaketin kıyısından döndüğü eşsiz bir mutluluk yaşattı.

Olaylar zinciri, kimliği gizli tutulan kadının yıllardır inatla oynadığı şanslı numaralarla aldığı bileti kontrol ettirmek için pazar çekilişinin ardından mahallesindeki bayiye gitmesiyle başladı. Bilet makineye okutulduğunda ekranda beliren 'ödenebilir değil' uyarısı, kadını büyük bir yanılgıya düşürdü. Aslında bu sistem uyarısı, ikramiye tutarının küçük bir bayinin elden ödeyebileceği yasal sınırın çok üzerinde olmasından kaynaklanıyordu. Durumu tamamen yanlış anlayan kadın, biletin hiçbir değeri olmadığını düşünerek onu gözünü bile kırpmadan dükkandaki çöp kutusuna attı.

Gerçek, eve döndüğünde aile üyelerinden birinin çekiliş sonuçlarını görüp kadının her zamanki numaralarının büyük ikramiyeyi kazandığını müjdelemesiyle ortaya çıktı. Panik içinde yeniden bayiye koşan talihliler, dükkandaki çöplerin çoktan toplanarak atık merkezine doğru yola çıktığını öğrenince büyük bir hüsran yaşadı. Son bir umutla SANB yöneticisi Toscano'ya ulaşan kadın, çaresizlik içinde yetkililerden yardım istedi.

Biletin geri dönüşüm veya imha tesisinde sonsuza dek kaybolmaması için ekipler adeta zamanla yarıştı. Hangi çöp kamyonunun o güzergahtan geçtiği hızla tespit edilerek araç hareket halindeyken durduruldu. Kamyondaki çöplerin barındırabileceği potansiyel tehlikeli maddeler göz önüne alınarak, arama işlemleri özel donanımlı bir tesiste uzman ekiplerce gerçekleştirildi. Yaklaşık 24 saati aşan titiz ve zorlu bir tarama çalışmasının ardından, o sihirli kağıt parçası binlerce çöpün arasından hiçbir hasar görmemiş halde kurtarıldı.

Müjdeli haberi telefonda aldığında hıçkırıklara boğulan kadının sevinci görülmeye değerdi. Operasyonu basına anlatan Toscano, o anki duygusal yoğunluğu tarif ederken, yan yana olsalardı talihliye sımsıkı sarılmak isteyeceğini dile getirdi. Ancak bu mutlu sonun bir bedeli de vardı. Kamu kuruluşu olan SANB'nin arama çalışmaları için harcadığı mesai ve bütçenin vergi mükelleflerine yansımaması gerekiyordu. Bu nedenle talihli kadın, servetine kavuşmadan önce kurtarma operasyonunun yarattığı tüm ekstra masrafları kendi cebinden karşılayacağına dair yasal bir taahhütname imzalayarak bu inanılmaz hikayeyi mutlu bir sonla noktaladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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