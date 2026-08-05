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Filipinler'de Suların Çekilmesiyle Ortaya Çıkan Görüntü Hem Ürküttü Hem Büyüledi

Filipinler'de Suların Çekilmesiyle Ortaya Çıkan Görüntü Hem Ürküttü Hem Büyüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 14:16 Son Güncelleme: 05.08.2026 - 14:46

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Dünyamızın büyük bir kısmını kaplayan okyanuslar, keşfedilmeyi bekleyen binlerce gizemli canlıya ev sahipliği yapıyor. Suyun altındaki yaşam, karadaki biyolojik çeşitlilikten çok daha farklı ve sıra dışı formlar barındırıyor. Kıyı şeritlerinde yaşanan gelgit olayları ise bu gizemli dünyanın kapılarını kısa süreliğine de olsa aralamamıza olanak tanıyor.

Bir içerik üreticisi, Filipinler’in dünyaca ünlü tatil adası Siargao’da suların çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüyü paylaştı. Suların çekildiği anlarda ortaya çıkan egzotik türler, doğanın ne kadar büyüleyici ve tahmin edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Gelgit olayları, okyanus ekosisteminin en büyüleyici süreçlerinden biri.

Gelgit olayları, okyanus ekosisteminin en büyüleyici süreçlerinden biri.

Özellikle Filipinler gibi tropikal iklim kuşağında yer alan ada ülkelerinde, gelgit sırasında suların metrelerce gerilemesiyle birlikte deniz tabanı tamamen açıkta kalır. Bu durum, normal şartlarda derin kayalıkların arasında veya kumun altında saklanan canlıların gün yüzüne çıkmasına neden olur. Deniz kestaneleri, renkli denizyıldızları ve kayaların arasına gizlenmiş mikroskobik canlı toplulukları, suların çekildiği bu kısa zaman diliminde görünür hale gelir. Ancak bu görsel şölen, su altı canlıları için oldukça kritik bir hayatta kalma mücadelesini de beraberinde getirir. Zira sular tekrar yükselene kadar kendilerini güneşten ve yırtıcılardan korumak zorundadırlar. Bu yüzden bu süreçte, yaşam alanlarını kaybeden deniz canlılarına müdahale etmemek oldukça önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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