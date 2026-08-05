Filipinler'de Suların Çekilmesiyle Ortaya Çıkan Görüntü Hem Ürküttü Hem Büyüledi

Dünyamızın büyük bir kısmını kaplayan okyanuslar, keşfedilmeyi bekleyen binlerce gizemli canlıya ev sahipliği yapıyor. Suyun altındaki yaşam, karadaki biyolojik çeşitlilikten çok daha farklı ve sıra dışı formlar barındırıyor. Kıyı şeritlerinde yaşanan gelgit olayları ise bu gizemli dünyanın kapılarını kısa süreliğine de olsa aralamamıza olanak tanıyor.

Bir içerik üreticisi, Filipinler’in dünyaca ünlü tatil adası Siargao’da suların çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüyü paylaştı. Suların çekildiği anlarda ortaya çıkan egzotik türler, doğanın ne kadar büyüleyici ve tahmin edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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