Uzak Şehir'den Ayrılacağı İddia Edilen Nihat Altınkaya'nın Akıbeti Belli Oldu
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Uzak Şehir'de peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından bu kez gözler Nihat Altınkaya'ya çevrilmişti. Başarılı oyuncu, sosyal medyadaki bir paylaşımla diziden ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
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Nihat Altınkaya'nın Uzak Şehir'den ayrılacağı iddiasına yanıt geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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