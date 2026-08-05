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Uzak Şehir'den Ayrılacağı İddia Edilen Nihat Altınkaya'nın Akıbeti Belli Oldu

Uzak Şehir'den Ayrılacağı İddia Edilen Nihat Altınkaya'nın Akıbeti Belli Oldu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 14:40
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Uzak Şehir'de peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından bu kez gözler Nihat Altınkaya'ya çevrilmişti. Başarılı oyuncu, sosyal medyadaki bir paylaşımla diziden ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından gözler, dizinin ikinci sezonunda kadroya katılan Nihat Altınkaya'ya çevrilmişti.

Başhekim Yalçın karakteriyle hikayeye dahil olan Nihat Altınkaya'nın yeni sezonda projeye devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi.

Şimdiye kadar Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Ceren Moray'ın diziye veda ettiği açıklanırken, Nihat Altınkaya cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı

Nihat Altınkaya'nın Uzak Şehir'den ayrılacağı iddiasına yanıt geldi.

Nihat Altınkaya'nın Uzak Şehir'den ayrılacağı iddiasına yanıt geldi.

Nihat Altınkaya ile paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı 'Başhekimim Uzak Şehir'e devam dedi' ifadelerini kullanarak Altınkaya'nın dizi kadrosundan ayrılacağı iddiasına son noktayı koydu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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