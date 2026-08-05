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Zirve İçin Mücadele Devam Etti: 4 Ağustos Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Zirve İçin Mücadele Devam Etti: 4 Ağustos Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting masterchef Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 12:12
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4 Ağustos Salı reyting sonuçları belli oldu.

Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye'nin yeni bölümlerinin ekrana geldiği 4 Ağustos Salı günü iki yarışma programı da zirve için mücadele etti. Var Mısın Yok Musun TOTAL, MasterChef ise AB ve ABC1 kategorilerinde liderliği kaptırmadı.

İşte, 4 Ağustos Salı Reyting Sonuçları...

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4 Ağustos Salı reyting sonuçları belli oldu.

4 Ağustos Salı reyting sonuçları belli oldu.

4 Ağustos Salı gününe ait televizyon reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları arasında Var Mısın Yok Musun ile MasterChef Türkiye zirve mücadelesi verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun, TOTAL kategorisinde günü birinci sırada tamamlarken, TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye ise AB ve ABC1 gruplarında liderliği bırakmadı.

4 Ağustos Salı TOTAL Reyting Sonuçları:

4 Ağustos Salı TOTAL Reyting Sonuçları:

4 Ağustos Salı AB Reyting Sonuçları:

4 Ağustos Salı AB Reyting Sonuçları:

4 Ağustos Salı ABC1 Reyting Sonuçları:

4 Ağustos Salı ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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