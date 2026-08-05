Zirve İçin Mücadele Devam Etti: 4 Ağustos Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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4 Ağustos Salı reyting sonuçları belli oldu.
Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye'nin yeni bölümlerinin ekrana geldiği 4 Ağustos Salı günü iki yarışma programı da zirve için mücadele etti. Var Mısın Yok Musun TOTAL, MasterChef ise AB ve ABC1 kategorilerinde liderliği kaptırmadı.
İşte, 4 Ağustos Salı Reyting Sonuçları...
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4 Ağustos Salı reyting sonuçları belli oldu.
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4 Ağustos Salı TOTAL Reyting Sonuçları:
4 Ağustos Salı AB Reyting Sonuçları:
4 Ağustos Salı ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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