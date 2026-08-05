10 Yıl Sonra Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oya Okar'ın Yeni Dizisindeki Hali
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Arka Sokaklar'da uzun yıllar Selin Komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkan Oya Okar, yeni sezonda Başkalarının Hayatı dizisiyle ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncunun yeni rolünden paylaşılan ilk kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Arka Sokaklarda 10 yıl boyunca Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Okar, yeni sezonda bambaşka bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Arka Sokaklar'dan ayrılan Oya Okar'ın yeni dizisi Başkalarının Hayatı'ndaki ilk karesi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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