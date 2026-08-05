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10 Yıl Sonra Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oya Okar'ın Yeni Dizisindeki Hali

10 Yıl Sonra Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oya Okar'ın Yeni Dizisindeki Hali

Arka Sokaklar Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 11:32
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Arka Sokaklar'da uzun yıllar Selin Komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkan Oya Okar, yeni sezonda Başkalarının Hayatı dizisiyle ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncunun yeni rolünden paylaşılan ilk kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Arka Sokaklarda 10 yıl boyunca Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Okar, yeni sezonda bambaşka bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklarda 10 yıl boyunca Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Okar, yeni sezonda bambaşka bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D'de 20 sezon boyunca ekrana gelen Arka Sokaklar'ın bittiği geçtiğimiz günlerde senarist Ozan Yurdakul tarafından açıklanmıştı. Arka Sokaklar'ın akıbeti henüz netleşmeden dizide ayrılıklar yaşanırken bunlardan biri de Oya Okar olmuştu. Dizide 10 yıl boyunca Selin karakterine hayat veren Oya Okar, kadroya veda ederek Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil oldu. Fenomen diziye veda eden başarılı oyuncunun yeni projesinden ilk kare paylaşıldı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Oya Okar'ın yeni dizisi Başkalarının Hayatı'ndaki ilk karesi!

Arka Sokaklar'dan ayrılan Oya Okar'ın yeni dizisi Başkalarının Hayatı'ndaki ilk karesi!

Star TV için hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna katılan Oya Okar, yeni rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziden paylaşılan ilk kare, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar'ın final haberinden önce projeden ayrılan Oya Okar'ın, 10 yılın ardından farklı bir karakterle ekrana dönecek olması hayranlarını da şaşırttı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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