İsveç Ordusu, Stockholm'deki LGBT+ Onur Yürüyüşü'ne Katıldı

İsveç ordusu, başkent Stockholm'de düzenlenen 2026 Stockholm Pride Onur Yürüyüşü'ne katıldı. Askeri personel, etkinlikte diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve katılımcılarla birlikte kortejde yürüdü. Yürüyüşten paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ordunun etkinlikte yer alması kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu oldu. Stockholm Pride, her yıl binlerce kişinin katıldığı ve İskandinavya'nın en büyük LGBT+ etkinlikleri arasında gösterilen organizasyonlardan biri olarak biliniyor.