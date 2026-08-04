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Yaşam
İsveç Ordusu, Stockholm'deki LGBT+ Onur Yürüyüşü'ne Katıldı

İsveç Ordusu, Stockholm'deki LGBT+ Onur Yürüyüşü'ne Katıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 12:56
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İsveç ordusu, başkent Stockholm'de düzenlenen 2026 Stockholm Pride Onur Yürüyüşü'ne katıldı. Askeri personel, etkinlikte diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve katılımcılarla birlikte kortejde yürüdü. Yürüyüşten paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ordunun etkinlikte yer alması kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu oldu. Stockholm Pride, her yıl binlerce kişinin katıldığı ve İskandinavya'nın en büyük LGBT+ etkinlikleri arasında gösterilen organizasyonlardan biri olarak biliniyor.

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İşte o anlar:

İsveç ordusu, başkent Stockholm'de düzenlenen LGBT+ Onur Yürüyüşü'ne katıldı.

İsveç ordusu, başkent Stockholm'de düzenlenen LGBT+ Onur Yürüyüşü'ne katıldı.

Askeri personel, etkinlikte diğer katılımcılarla birlikte kortejde yürüyerek destek mesajı verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken katılım kamuoyunda farklı görüşlerin dile getirilmesine neden oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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