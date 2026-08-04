Kaldırım Taşlarının Devri Bitiyor: Doğayı Korumak İçin Betonun Yerine Geliştirildi
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
Gana’nın başkenti Accra’da her gün yaklaşık 2.800 ile 3.000 ton arasında katı atık meydana geliyor. Oluşan bu devasa atık miktarının 300 ila 450 tonluk kısmını ise doğrudan doğaya zarar veren plastik maddeler kapsıyor. Ülke genelinde ortaya çıkan plastik atıkların yalnızca yüzde 5 seviyesindeki küçük bölümü geri dönüşüm süreçlerine dâhil olabiliyor. Geriye kalan yüksek miktardaki atık ise doğada birikerek kıyı bölgelerinde ve yerleşim alanlarında ciddi ekolojik sorunlara zemin hazırlıyor.
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Nelplast şirketi çimento kullanmadan üretim yapabilen özel bir teknoloji geliştirdi.
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Çevreci bloklar maliyet açısından beton ürünlere önemli bir alternatif sunuyor.
Proje hem çevre kirliliğini azaltıyor hem de yerel topluma yeni iş imkanları sağlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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