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Kaldırım Taşlarının Devri Bitiyor: Doğayı Korumak İçin Betonun Yerine Geliştirildi

Kaldırım Taşlarının Devri Bitiyor: Doğayı Korumak İçin Betonun Yerine Geliştirildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 13:41
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Gana’nın başkenti Accra’da her gün yaklaşık 2.800 ile 3.000 ton arasında katı atık meydana geliyor. Oluşan bu devasa atık miktarının 300 ila 450 tonluk kısmını ise doğrudan doğaya zarar veren plastik maddeler kapsıyor. Ülke genelinde ortaya çıkan plastik atıkların yalnızca yüzde 5 seviyesindeki küçük bölümü geri dönüşüm süreçlerine dâhil olabiliyor. Geriye kalan yüksek miktardaki atık ise doğada birikerek kıyı bölgelerinde ve yerleşim alanlarında ciddi ekolojik sorunlara zemin hazırlıyor.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
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Nelplast şirketi çimento kullanmadan üretim yapabilen özel bir teknoloji geliştirdi.

Nelplast şirketi çimento kullanmadan üretim yapabilen özel bir teknoloji geliştirdi.

Çevre kirliliğine karşı harekete geçen girişimci Nelson Boateng, kurduğu Nelplast şirketi bünyesinde yenilikçi bir üretim modeli başlattı. Bu yöntem sayesinde toplanan plastik atıklar, çimento veya bitüm gibi geleneksel bağlayıcı maddeler kullanılmadan bloklar haline geliyor. Üretim sürecinde ilk olarak ezilip yıkanan ve kurutulan plastikler, tesislerde ince kumla harmanlanıyor. Yaklaşık yüzde 70 kum ve yüzde 30 plastik oranına sahip olan bu bloklar, geleneksel beton ürünlere kıyasla suya ve yıpranmaya karşı yüksek dayanıklılık sergiliyor.

Çevreci bloklar maliyet açısından beton ürünlere önemli bir alternatif sunuyor.

Çevreci bloklar maliyet açısından beton ürünlere önemli bir alternatif sunuyor.

Şirket yetkililerinin paylaştığı resmi verilere göre, geri kazanılmış plastikten imal edilen tek bir kentsel bloğun imalat maliyeti 1 dolar seviyesinde kalıyor. Buna karşılık geleneksel beton blokların ortalama maliyeti 1,50 doları buluyor. Yüzde 33 oranındaki bu belirgin maliyet avantajı, yerel yönetimlerin ve inşaat firmalarının altyapı bütçelerinde önemli bir tasarruf imkanı yaratıyor.

Proje hem çevre kirliliğini azaltıyor hem de yerel topluma yeni iş imkanları sağlıyor.

Proje hem çevre kirliliğini azaltıyor hem de yerel topluma yeni iş imkanları sağlıyor.

Uygulanan bu yeni üretim modeli, çevre kirliliğiyle mücadele etmenin yanı sıra toplumsal alanda da önemli ekonomik katkılar sunuyor. Özellikle sokaklardan plastik toplayan yerel halk ve kadınlar için sürekli iş imkanları doğuyor. Düşük maliyetli ve uzun ömürlü olan bu sistemin ilerleyen dönemlerde uygun fiyatlı konut inşası ile yol yapımı gibi farklı alanlarda da yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor. Böylece atık yönetimi sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüşüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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