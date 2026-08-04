Kaldırım Taşlarının Devri Bitiyor: Doğayı Korumak İçin Betonun Yerine Geliştirildi

Uygulanan bu yeni üretim modeli, çevre kirliliğiyle mücadele etmenin yanı sıra toplumsal alanda da önemli ekonomik katkılar sunuyor. Özellikle sokaklardan plastik toplayan yerel halk ve kadınlar için sürekli iş imkanları doğuyor. Düşük maliyetli ve uzun ömürlü olan bu sistemin ilerleyen dönemlerde uygun fiyatlı konut inşası ile yol yapımı gibi farklı alanlarda da yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor. Böylece atık yönetimi sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüşüyor.