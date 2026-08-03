175 Ton Taş Taşıyarak Dağ Başında Kendi Evini Yaptı: Kapısında Özel Telesiyej Var
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Eski profesyonel snowboard sporcusu Mike Basich, Kaliforniya’da bulunan Donner Summit bölgesindeki 16 hektarlık arazisinde sıra dışı bir mimari projeye imza attı. Şehir altyapısından tamamen bağımsız bir yaşam kurmayı hedefleyen Basich, insan gücüne dayalı yöntemlerle 28 metrekarelik mütevazı bir kulübe inşa etmeyi başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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