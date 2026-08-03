175 Ton Taş Taşıyarak Dağ Başında Kendi Evini Yaptı: Kapısında Özel Telesiyej Var

Asma katı da dahil olmak üzere toplam 28 metrekare kullanım alanına sahip olan yapı, herhangi bir elektrik şebekesine bağlı kalmadan işleyişini sürdürüyor. Aydınlatma ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanırken, ısınma, yemek pişirme ve sıcak su sağlama işlemleri odun sobası vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Dış mekânda odun ateşiyle ısıtılan bir jakuzi sisteminin de yer aldığı mülkte, kış aylarında ulaşım sadece kar motosikletleriyle sağlanıyor. Ayrıca araziye kurulan tek kişilik özel bir telesiyej sistemi sayesinde kişisel kayak pistine erişim kolaylaştırılıyor.

Yoğun bir el emeği ve beş yıllık planlama neticesinde tamamlanan bu proje, modern imkânlardan bağımsız yaşama modelinin dikkat çekici bir örneği olarak öne çıkıyor.