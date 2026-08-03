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175 Ton Taş Taşıyarak Dağ Başında Kendi Evini Yaptı: Kapısında Özel Telesiyej Var

175 Ton Taş Taşıyarak Dağ Başında Kendi Evini Yaptı: Kapısında Özel Telesiyej Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 13:53
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Eski profesyonel snowboard sporcusu Mike Basich, Kaliforniya’da bulunan Donner Summit bölgesindeki 16 hektarlık arazisinde sıra dışı bir mimari projeye imza attı. Şehir altyapısından tamamen bağımsız bir yaşam kurmayı hedefleyen Basich, insan gücüne dayalı yöntemlerle 28 metrekarelik mütevazı bir kulübe inşa etmeyi başardı.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/h...
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İnşaat Süreci Öncesinde Bölgedeki İklim Ve Rüzgâr Şartları Detaylıca İncelendi

İnşaat Süreci Öncesinde Bölgedeki İklim Ve Rüzgâr Şartları Detaylıca İncelendi

İlk yapı elemanı yerleştirilmeden önce araziye kurulan bir çadırda tam bir kış geçiren Basich, kar birikimini ve sert hava koşullarını yakından gözlemledi. Elde edilen gözlemler doğrultusunda kulübenin doğal bir granit kayalık üzerine kurulması kararlaştırıldı. Beş yıl süren zorlu inşaat sürecinde yaklaşık 175 ton granit taş elle taşınarak şantiyeye ulaştırıldı, dondurucu soğukta çimento karılarak ahşap malzemeler elle işlendi.

Tasarım Aşamasında Doğal Formlar Ve Matematiksel Oranlar Esas Alındı

Tasarım Aşamasında Doğal Formlar Ve Matematiksel Oranlar Esas Alındı

Yapının beşgen planı, bir dağcının zirvedeki zafer duruşundan esinlenerek çizildi. Ölçülendirme sürecinde doğadaki estetik dengeyi temsil eden altın oran kuralları uygulandı. Mimari yapının en dikkat çekici detayını ise her yıl yalnızca 29 Ekim tarihinde pencereye yerleştirilen metal bir yıldızın ışığı zemindeki desene tam hizalayacak şekilde yansıtması oluşturdu. İç mekânda nehir taşları, geyik boynuzları ve fosilleşmiş doğa parçaları gibi özgün malzemelere yer verildi.

Şebekeden Bağımsız Yapı Doğal Enerji Kaynaklarıyla İşletiliyor

Şebekeden Bağımsız Yapı Doğal Enerji Kaynaklarıyla İşletiliyor

Asma katı da dahil olmak üzere toplam 28 metrekare kullanım alanına sahip olan yapı, herhangi bir elektrik şebekesine bağlı kalmadan işleyişini sürdürüyor. Aydınlatma ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanırken, ısınma, yemek pişirme ve sıcak su sağlama işlemleri odun sobası vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Dış mekânda odun ateşiyle ısıtılan bir jakuzi sisteminin de yer aldığı mülkte, kış aylarında ulaşım sadece kar motosikletleriyle sağlanıyor. Ayrıca araziye kurulan tek kişilik özel bir telesiyej sistemi sayesinde kişisel kayak pistine erişim kolaylaştırılıyor.

Yoğun bir el emeği ve beş yıllık planlama neticesinde tamamlanan bu proje, modern imkânlardan bağımsız yaşama modelinin dikkat çekici bir örneği olarak öne çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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