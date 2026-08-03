Sadece 50 Kişinin Yaşadığı Küçücük Ada Bağımsızlık Arayışına Girdi: Bürokrasiye Baş Kaldırdılar
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Kaynak: https://radiomitre.cienradios.com/mun...
İspanya’nın üzerinde yaşam bulunan en küçük adası konumundaki Tabarca, Alicante Belediyesi’ne bağlı idari yapısını değiştirme kararı alarak resmi hukuki süreçleri başlattı. Yaklaşık 50 kişiden oluşan yerleşik nüfusuyla dikkat çeken ada halkı, günlük hizmetleri daha hızlı yürütmek ve bölgesel sorunlara yerinden çözümler üretebilmek amacıyla 'Küçük Yerel Yerleşim' statüsü talep etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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