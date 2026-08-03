Sadece 50 Kişinin Yaşadığı Küçücük Ada Bağımsızlık Arayışına Girdi: Bürokrasiye Baş Kaldırdılar

Alicante kıyılarının açıklarında yer alan ve anakara ile erişimi yalnızca deniz yoluyla sağlanan Tabarca, mevsimsel olarak aşırı nüfus değişimlerine sahne oluyor. Yaz aylarında günlük binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ada, kış döneminde ise birkaç kişiden oluşan sessiz bir yapıya bürünüyor. Bu durum, turist akınının yarattığı altyapı yükü ile yerel halkın temel ihtiyaçları arasında ciddi bir dengesizlik meydana getiriyor. Özellikle olumsuz hava koşullarında deniz ulaşımının durması adayı saatlerce dış dünyadan koparırken, yaz mevsiminde artan temizlik ve bakım gereksinimi kısıtlı yerel imkanları zorluyor.