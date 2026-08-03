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Sadece 50 Kişinin Yaşadığı Küçücük Ada Bağımsızlık Arayışına Girdi: Bürokrasiye Baş Kaldırdılar

Sadece 50 Kişinin Yaşadığı Küçücük Ada Bağımsızlık Arayışına Girdi: Bürokrasiye Baş Kaldırdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 10:38
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İspanya’nın üzerinde yaşam bulunan en küçük adası konumundaki Tabarca, Alicante Belediyesi’ne bağlı idari yapısını değiştirme kararı alarak resmi hukuki süreçleri başlattı. Yaklaşık 50 kişiden oluşan yerleşik nüfusuyla dikkat çeken ada halkı, günlük hizmetleri daha hızlı yürütmek ve bölgesel sorunlara yerinden çözümler üretebilmek amacıyla 'Küçük Yerel Yerleşim' statüsü talep etti.

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Kaynak: https://radiomitre.cienradios.com/mun...
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Aşırı Turizm Baskısı Ve Ulaşım Kesintileri Ada Yaşamını Olumsuz Etkiliyor

Aşırı Turizm Baskısı Ve Ulaşım Kesintileri Ada Yaşamını Olumsuz Etkiliyor

Alicante kıyılarının açıklarında yer alan ve anakara ile erişimi yalnızca deniz yoluyla sağlanan Tabarca, mevsimsel olarak aşırı nüfus değişimlerine sahne oluyor. Yaz aylarında günlük binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ada, kış döneminde ise birkaç kişiden oluşan sessiz bir yapıya bürünüyor. Bu durum, turist akınının yarattığı altyapı yükü ile yerel halkın temel ihtiyaçları arasında ciddi bir dengesizlik meydana getiriyor. Özellikle olumsuz hava koşullarında deniz ulaşımının durması adayı saatlerce dış dünyadan koparırken, yaz mevsiminde artan temizlik ve bakım gereksinimi kısıtlı yerel imkanları zorluyor.

Bölünmüş İdari Yapı Hizmetlerin Aksamasına Ve Bürokratik Gecikmelere Yol Açıyor

Bölünmüş İdari Yapı Hizmetlerin Aksamasına Ve Bürokratik Gecikmelere Yol Açıyor

Tabarca Isla Plana Derneği tarafından yürütülen hukuki girişim, tamamen bağımsız bir belediye kurmayı değil, temel kamu hizmetlerini doğrudan yönetme yetkisini elde etmeyi amaçlıyor. Halihazırda yetkilerin Alicante Belediyesi, Valensiya Özerk Hükümeti ve merkezi idare arasında paylaşılması, basit ruhsat ve bakım süreçlerini bile uzun süren bürokratik mekanizmalara tabi kılıyor. Yeni idari statünün kazanılması halinde kurulacak komşuluk meclisi ve yerel yönetim; temizlik, altyapı ve çevre düzenleme gibi alanlarda doğrudan karar alma imkânına kavuşuyor. Söz konusu idari dönüşüm, adanın il kaynaklarına ve Avrupa Birliği fonlarına doğrudan başvuru yapmasının da önünü açıyor.

Koruma Altındaki Deniz Ekosistemi Ve Tarihi Dokunun Geleceği Hedefleniyor

Koruma Altındaki Deniz Ekosistemi Ve Tarihi Dokunun Geleceği Hedefleniyor

1986 yılında İspanya’nın ilk deniz koruma alanı ilan edilen Tabarca, zengin deniz çayırları ve hassas ekolojik dengesiyle yüksek çevresel değer taşıyor. Motorlu araç trafiğinin bulunmadığı tarihi sokakları ve geleneksel mimarisiyle öne çıkan ada, idari özerklik sayesinde doğal ve kültürel mirasını korumayı hedefliyor. Ada halkının geniş desteğini arkasına alan başvuru süreci, resmi raporların tamamlanması ve idari onayların alınması aşamalarıyla devam ediyor. Yerel kamuoyu, bu girişimle birlikte ulaşım, koruma ve belediye hizmetlerinde anakara bürokrasisine olan bağımlılığın azalacağını öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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