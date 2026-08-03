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'Burada Hiçbir Şey Yetişmez' Dediler: İnatla Çorak Toprağı Meyve Bahçesine Dönüştürdü

'Burada Hiçbir Şey Yetişmez' Dediler: İnatla Çorak Toprağı Meyve Bahçesine Dönüştürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 09:50
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Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde, Ağrı Dağı eteklerindeki kıraç arazide kurulan meyve bahçesinde ilk ürünlerin toplanmasına başlandı. Üretici Abdulkadir Ardin tarafından 2015 yılında hayata geçirilen tarımsal yatırım, bölgedeki sert iklim koşullarına rağmen zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekti.

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Çorak topraklarda kurulan bahçe kısa sürede bereketli bir üretim alanına dönüştü.

Çorak topraklarda kurulan bahçe kısa sürede bereketli bir üretim alanına dönüştü.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla işini bırakarak tarım sektörüne yönelen Ardin, çetin karasal iklime sahip bölgede örnek bir yetiştiricilik modeli ortaya koydu. Kurulan tesiste erik, kayısı, elma, armut, şeftali, ceviz ve üzüm gibi çok sayıda meyve türünün yetiştiriciliği başarıyla sürdürülüyor.

İlçe mülki idare amiri bahçede incelemelerde bulunarak meyve toplanmasına katıldı.

İlçe mülki idare amiri bahçede incelemelerde bulunarak meyve toplanmasına katıldı.

Düzenlenen hasat etkinliğine iştirak eden Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, işletme sahibi Ardin’den yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ayvat, beraberindeki heyetle birlikte kayısı ve erik ağaçlarından ürün toplayarak yürütülen çalışmalara destek verdi.

Zorlu iklim şartlarına rağmen gerçekleştirilen üretim bölgedeki olumsuz algıyı kırdı.

Zorlu iklim şartlarına rağmen gerçekleştirilen üretim bölgedeki olumsuz algıyı kırdı.

Yaklaşık altı ay süren dondurucu kış şartlarına rağmen elde edilen başarının önemine değinen Kaymakam Ayvat, bölgede meyve ve sebze yetiştirilemeyeceğine yönelik yerleşik kanının bu çalışmayla ortadan kalktığını ifade etti. Ayvat, kamusal desteklerin ötesinde bir vatandaşın bireysel gayretiyle böyle bir projeyi hayata geçirmesinin yerel ekonomi açısından sevindirici bir gelişme kaydettiğini belirtti.

Örnek teşkil eden tarımsal girişim yerel üreticilere ilham kaynağı oluşturdu.

Örnek teşkil eden tarımsal girişim yerel üreticilere ilham kaynağı oluşturdu.

Doğubayazıt genelindeki çiftçilere ve girişimcilere rol model olan bahçe projesi, zorlu coğrafi koşullarda da nitelikli tarım yapılabileceğini somut olarak gösterdi. Örtülü köyündeki üretim sahası, bölge tarımının çeşitlendirilmesi hedeflerine katkı sunmayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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