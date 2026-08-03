'Burada Hiçbir Şey Yetişmez' Dediler: İnatla Çorak Toprağı Meyve Bahçesine Dönüştürdü
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Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde, Ağrı Dağı eteklerindeki kıraç arazide kurulan meyve bahçesinde ilk ürünlerin toplanmasına başlandı. Üretici Abdulkadir Ardin tarafından 2015 yılında hayata geçirilen tarımsal yatırım, bölgedeki sert iklim koşullarına rağmen zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekti.
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Çorak topraklarda kurulan bahçe kısa sürede bereketli bir üretim alanına dönüştü.
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İlçe mülki idare amiri bahçede incelemelerde bulunarak meyve toplanmasına katıldı.
Zorlu iklim şartlarına rağmen gerçekleştirilen üretim bölgedeki olumsuz algıyı kırdı.
Örnek teşkil eden tarımsal girişim yerel üreticilere ilham kaynağı oluşturdu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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