'Burada Hiçbir Şey Yetişmez' Dediler: İnatla Çorak Toprağı Meyve Bahçesine Dönüştürdü

Yaklaşık altı ay süren dondurucu kış şartlarına rağmen elde edilen başarının önemine değinen Kaymakam Ayvat, bölgede meyve ve sebze yetiştirilemeyeceğine yönelik yerleşik kanının bu çalışmayla ortadan kalktığını ifade etti. Ayvat, kamusal desteklerin ötesinde bir vatandaşın bireysel gayretiyle böyle bir projeyi hayata geçirmesinin yerel ekonomi açısından sevindirici bir gelişme kaydettiğini belirtti.