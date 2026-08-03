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Senin Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?

etiket Senin Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 10:01
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Evde iş yaparken herkesin işini kolaylaştıran bir yardımcı vardır. Günlük alışkanlıklarımızı bildikten sonra evde hangi eşyaya daha fazla ihtiyaç duyduğunuzu da anlayabiliriz. 

Biraz beklentilerimize, biraz da neye önem verdiğimize bakarak ilerlediğimizde evdeki en büyük yardımcımızı bulabiliriz. Gelin, birlikte bakalım!

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1. Şimdi! Hafta sonu evdesin ve ilk olarak ne yaparsın?

2. Peki, bunlardan hangisi sen mutlu eder?

3. Misafirin gelecek! İlk olarak ne yaparsın?

4. Ev işlerinde seni en çok yoran hangisi?

5. Bir şeyler alırken neye dikkat edersin?

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6. Son olarak! Senin için bir ev aleti çok önemli mi?

Senin yardımcın kahve köşesi!

Senin yardımcın kahve köşesi!

Evindeki en büyük yardımcının kahve hazırlama aşamasında görev aldığını görüyoruz! Gün içinde kendine zaman ayırmayı seviyorsun. Bu yüzden kahve hazırlama süreci senin için çok değerli. Çünkü bu, tamamen kendine vakit ayırdığın bir an. 

Mis gibi yayılan kahve kokuları sana huzur veriyor olabilir. Ayrıca farklı tarifler denemekten de zevk alıyor gibisin. Hâliyle kahve köşesi senin işine en çok yarayan yer!

Senin yardımcın temizlik ürünleri!

Senin yardımcın temizlik ürünleri!

Evindeki kahramanların temizlik ürünleri diyebiliriz! Dağınıklıktan hiç hoşlanmıyorsun, temiz olmayan bir ortamda rahat edemiyorsun. Fakat temiz bir ev sana enerji veriyor ve motive olmanı sağlıyor olabilir. Bu yüzden gün içinde evini sürekli toparlıyor olabilirsin. 

Bu konuda en büyük yardımcıların temizlik ürünleri oluyor. Tam anlamıyla hijyenik bir ortama kavuşmanda en büyük destekçilerin onlar diyebiliriz. Temizlik bittiğinde de onlar sayesinde huzur doluyorsun!

Senin yardımcın Philips Azur 8000 Serisi!

Senin yardımcın Philips Azur 8000 Serisi!

Detaylara önem veren biri olduğunu görüyoruz. Kıyafetlerinin temiz ve kusursuz görünmesi senin için çok önemli. Bu yüzden ütü yapmak da günlük rutinlerinin vazgeçilmezlerinden biri. Ütü yapmayı yorucu ve göz korkutan bir iş olmaktan çıkaran Philips Azur 8000 Serisi, senin en büyük yardımcın! 

İnatçı kırışıklıkları 260 g şok buharla kolayca düzeltebilir, akıllı otomatik buhar teknolojisi sayesinde kumaşlar için sürekli ayar yapmak zorunda kalmazsın. Ayrıca OptimalTEMP teknolojisi sana sıfır yanık garantisi sunar. 350 ml'lik su haznesiyle de hazneyi sürekli doldurmadan işlerini kolayca halledebilirsin!

Senin yardımcın rahatlık!

Senin yardımcın rahatlık!

Evet, sen evi sadece yaşanılan bir yer olarak görmüyorsun! Senin için burası aynı zamanda bir dinlenme alanı. Gürültüden uzak, sakin bir ortam oluşturmayı seviyorsun. Bu yüzden konforlu battaniyeler, yumuşak yastıklar ve tatlı kokularla etrafını güzelleştiriyor olabilirsin. 

Evde geçirdiğin zamanın kaliteli olması gerekiyor. Enerjini toplayabileceğin bir ortam oluşturmak için konforlu eşyalar sana çok yardımcı oluyor. Evi güvenli ve huzurlu bir hâle getiriyorlar.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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