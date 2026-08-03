Senin Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?
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Evde iş yaparken herkesin işini kolaylaştıran bir yardımcı vardır. Günlük alışkanlıklarımızı bildikten sonra evde hangi eşyaya daha fazla ihtiyaç duyduğunuzu da anlayabiliriz.
Biraz beklentilerimize, biraz da neye önem verdiğimize bakarak ilerlediğimizde evdeki en büyük yardımcımızı bulabiliriz. Gelin, birlikte bakalım!
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1. Şimdi! Hafta sonu evdesin ve ilk olarak ne yaparsın?
2. Peki, bunlardan hangisi sen mutlu eder?
3. Misafirin gelecek! İlk olarak ne yaparsın?
4. Ev işlerinde seni en çok yoran hangisi?
5. Bir şeyler alırken neye dikkat edersin?
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6. Son olarak! Senin için bir ev aleti çok önemli mi?
Senin yardımcın kahve köşesi!
Senin yardımcın temizlik ürünleri!
Senin yardımcın Philips Azur 8000 Serisi!
Senin yardımcın rahatlık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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