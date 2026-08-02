Ev İşi Yaparken Daha Az Yorulmanı Sağlayacak 10 Öneri
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Ev işlerini yaparken daha az yorulmak istiyorsan bir yardımcı tut.
Şaka şaka. Böyle tavsiye mi olur?
Yaşam alanımızı temiz ve düzenli tutmak bireysel olarak görevimiz. Görevimizi yerine getirirken daha az yorulmak isteriz elbette. Bunun için sana güzel tüyolarımız olacak!
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1. Temizliği günlere böl.
2. Doğru ve güçlü ekipmanlar kullan.
3. Kimyasallara zaman tanı.
4. Yukarıdan aşağıya kuralını uygula.
5. Taşıma sepeti hazırla.
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6. Kendine zaman sınırı koy.
7. İşleri birleştirmek de daha az yorulmanı sağlar. Nasıl mı?
8. Ortamı sessiz bırakma. Yüksek sesle konuşmaktan bahsetmiyoruz!
9. Ergonomiye dikkat et.
10. Ev işleri biter bitmez kendini muhakkak ödüllendir. Bir kahveyi hak ettin!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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