article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ev İşi Yaparken Daha Az Yorulmanı Sağlayacak 10 Öneri

etiket Ev İşi Yaparken Daha Az Yorulmanı Sağlayacak 10 Öneri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 11:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ev işlerini yaparken daha az yorulmak istiyorsan bir yardımcı tut.

Şaka şaka. Böyle tavsiye mi olur?

Yaşam alanımızı temiz ve düzenli tutmak bireysel olarak görevimiz. Görevimizi yerine getirirken daha az yorulmak isteriz elbette. Bunun için sana güzel tüyolarımız olacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Temizliği günlere böl.

Bütün odaları aynı gün temizlemek zorunda değilsin. Pazartesi günü sadece toz alıp salı günü banyoyu temizlemek yükünü inanılmaz derecede hafifletir. İşleri günlere böldüğünde temizlik gözünde büyümez ve fiziksel olarak çok daha az yorulursun.

2. Doğru ve güçlü ekipmanlar kullan.

2. Doğru ve güçlü ekipmanlar kullan.

Sürekli şarjı biten veya çekim gücü düşen aletlerle uğraşmak insanı fazlasıyla yorar. Özellikle zemin temizliğinde turbo başlıklı ve kablolu bir süpürge kullanmak aynı yerden defalarca geçme derdini bitiriyor. Sabit güç sağlayan aletler işi tek seferde ve tam anlamıyla çözmeni sağlar.

3. Kimyasallara zaman tanı.

3. Kimyasallara zaman tanı.

Bir yüzeye temizleyici sıktıktan hemen sonra ovalamaya başlamak kol kaslarını boş yere yormaktır. Ürünü sıktıktan sonra birkaç dakika beklemek kirin kendi kendine çözülmesini sağlar. Sen sadece bezle üzerinden geçersin.

4. Yukarıdan aşağıya kuralını uygula.

4. Yukarıdan aşağıya kuralını uygula.

Temizliğe her zaman en üstten başla. Önce rafların ve masaların tozunu alıp en son zemini süpürmek gerekiyor. Eğer önce yeri süpürüp sonra toz alırsan uçuşan tozlar tekrar yere iner ve aynı işi iki kere yapmak zorunda kalırsın.

5. Taşıma sepeti hazırla.

5. Taşıma sepeti hazırla.

Evin içinde bez, sprey ve sünger aramak için sürekli odalar arasında mekik dokumak enerjini çeker. Bütün temizlik malzemelerini ufak bir taşıma sepetine koyup temizlediğin odaya yanında götürmek gereksiz adım atmanı tamamen engelliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kendine zaman sınırı koy.

Temizliğin hiç bitmeyeceği hissi insanı zihinsel olarak yorar. Sadece beş dakikalık bir sayaç kurup o süre zarfında işe odaklanmak harika bir yöntem resmen. Sürenin bittiğini gördüğünde durmak ve daha fazla uzatmamak motivasyonunu korur.

7. İşleri birleştirmek de daha az yorulmanı sağlar. Nasıl mı?

7. İşleri birleştirmek de daha az yorulmanı sağlar. Nasıl mı?

Bazı temizlik adımlarını günlük rutinlerin arasına sıkıştırmak büyük temizlik gününün yükünü alır. Sabah yüzünü yıkadıktan sonra lavabonun kenarını silmek veya duştan çıkmadan önce duşakabin camına su tutmak hiç efor harcamadan temizlik yapmanı sağlar.

8. Ortamı sessiz bırakma. Yüksek sesle konuşmaktan bahsetmiyoruz!

Sessizlik içinde sadece elektrik süpürgesi sesi dinlemek temizliği bir angaryaya dönüştürür. İşe başlamadan önce sevdiğin hareketli bir çalma listesini açmak enerjini anında yükseltir. Müziğin ritmiyle hareket ettiğinde bedenin yorulduğunu çok daha geç fark edersin.

9. Ergonomiye dikkat et.

Temizlik sonrası sırt ve bel ağrısı çekmemek için duruşuna dikkat etmen çok önemli. Yeri süpürürken süpürgenin borusunu boyuna göre ayarlamak veya yere eğilmek yerine dizlerini kırmak kas ağrılarının önüne geçer.

10. Ev işleri biter bitmez kendini muhakkak ödüllendir. Bir kahveyi hak ettin!

Evi toparladıktan hemen sonra başka bir işe girişmek yerine kendine ufak bir mola ver. Temizlenmiş ve havalandırılmış salona geçip taze demlediğin kahveni içmek bütün yorgunluğunu unutturacak güzel bir kapanış olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın